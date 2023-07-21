華置深水埗酒店轉做青年宿舍 84個宿位平均月租3000元

再有「將酒店和旅館轉作青年宿舍用途的資助計劃」新項目獲批。新項目名為「仲學舍」，位於深水埗鴨寮街，共有42間房間合共84個宿位。民青局表示，正繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，希望盡快落實下一個資助計劃的項目。

資助計劃下第三個獲批的青年宿舍項目位於深水埗鴨寮街86及88號，整幢物業共有42個房間，可提供最多84個宿位。項目由劉葉淑婉紀念慈善基金有限公司與華人置業集團合作推出，將以「仲學舍」的名義營運；項目特色之一是向青年租戶提供各種自我增值、服務社群、文化交流等的工作坊及活動；協助青年生涯規劃，擴闊其視野及增進個人發展，亦可加深他們對國家及世界的了解。

申請者必須是18至31歲的香港永久性居民，一人申請的總資產淨值不得多於39萬元。根據仲學舍網頁介紹，提供兩款四正實用的標準房間，設有免費無線上網服務及獨立衛浴設備，每一房間提供兩個宿位，平均租金約為每宿位3,000元，租金已包括水費、電費、無線上網服務費用、差餉、地租及管理費。2樓設共享空間，包含基本設備，有大型電視、梳化、雪櫃、微波爐、電磁爐和洗衣機等。

民青局發言人指，「仲學舍」是有關計劃下首個位於九龍區的項目，位處九龍中心點，交通便利且鄰近當區的社區配套設施及「文青區」，能配合青年租戶各方面的生活所需。該局又指，「仲學舍」為資助計劃下第三個獲批的青年宿舍項目，反映社會各界對計劃的支持，並願意與政府攜手照顧青年的居住需要。民青局正繼續和理念一致的非政府機構及相關持份者合作，希望盡快落實下一個資助計劃的項目。

深水埗鴨寮街86至88號原由鄧成波家族持有，上址曾為「簡悅酒店‧太子」，2021年12月華人置業集團購入全幢大廈。