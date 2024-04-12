華豐大廈三級火6人仍危殆 疑煙蒂燒著天井膠袋肇禍

造成5死的佐敦道華豐大廈三級火，至今6人危殆。據了解，初步調查顯示，起火源頭在一樓天井，疑有人扔煙蒂燒著天井內大量膠袋，令火勢蔓延。消防處表示，一樓及二樓單位有大量膠類物質，大廈亦有不同種類膠袋堆積；又指大廈結構遭私下改動，增加救援難度。處方又稱，發現大廈消防設備似無有效年檢，如有需要將採取執法行動。 醫管局最新數字顯示，截至昨日，大火傷者仍有6人危殆；在廣華醫院留醫的未滿1歲女嬰，由危殆轉為嚴重。5名死者中部分人身份已確認。兩人持香港身份證，分別為67歲黎姓男子及70歲曾姓男子，其中已移民曾姓男子日前回港旅遊，豈料葬身火海；兩人為23及24歲的印尼裔情侶，同任職香港麗思卡爾頓酒店。餘下一名女死者身份尚待確認。

大廈至昨晚仍未解封，警方及消防續封鎖大廈調查。消息指，初步調查顯示，起火源頭位於一樓天井，內有清潔工具和大量膠袋，致火勢迅速向上蔓延，不排除有人從高處扔煙蒂肇禍。消防處九龍南分區指揮官林建軍表示，大廈有不同間格單位，亦曾有人私下改動內部結構，增加救援困難。他續指，今次起火主要範圍在大廈一樓及二樓，一樓有不少膠類物質及建築材料，亦有不同種類膠袋堆積，不排除有煙頭或裝置起火。 林建軍表示，發現一號樓梯幾道防煙門損毁，致樓梯濃煙較大。他又指，翻查紀錄，消防對上一次巡查華豐大廈是2月9日，當時並無發現異樣；今次救援時大廈消防設備似乎無有效年檢，有需要會採取執法行動。