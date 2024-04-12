華豐大廈三級火6人仍危殆 疑煙蒂燒著天井膠袋肇禍

造成5死的佐敦道華豐大廈三級火，至今6人危殆。據了解，初步調查顯示，起火源頭在一樓天井，疑有人扔煙蒂燒著天井內大量膠袋，令火勢蔓延。消防處表示，一樓及二樓單位有大量膠類物質，大廈亦有不同種類膠袋堆積；又指大廈結構遭私下改動，增加救援難度。處方又稱，發現大廈消防設備似無有效年檢，如有需要將採取執法行動。
醫管局最新數字顯示，截至昨日，大火傷者仍有6人危殆；在廣華醫院留醫的未滿1歲女嬰，由危殆轉為嚴重。5名死者中部分人身份已確認。兩人持香港身份證，分別為67歲黎姓男子及70歲曾姓男子，其中已移民曾姓男子日前回港旅遊，豈料葬身火海；兩人為23及24歲的印尼裔情侶，同任職香港麗思卡爾頓酒店。餘下一名女死者身份尚待確認。
大廈至昨晚仍未解封，警方及消防續封鎖大廈調查。消息指，初步調查顯示，起火源頭位於一樓天井，內有清潔工具和大量膠袋，致火勢迅速向上蔓延，不排除有人從高處扔煙蒂肇禍。消防處九龍南分區指揮官林建軍表示，大廈有不同間格單位，亦曾有人私下改動內部結構，增加救援困難。他續指，今次起火主要範圍在大廈一樓及二樓，一樓有不少膠類物質及建築材料，亦有不同種類膠袋堆積，不排除有煙頭或裝置起火。
林建軍表示，發現一號樓梯幾道防煙門損毁，致樓梯濃煙較大。他又指，翻查紀錄，消防對上一次巡查華豐大廈是2月9日，當時並無發現異樣；今次救援時大廈消防設備似乎無有效年檢，有需要會採取執法行動。
住戶：大廈環境髒亂垃圾堆積
昨日現場所見，有居民及居於賓館的旅客聚集在大廈外，冀取回個人物品。其後警方為他們登記，部分經登記人士陸續返單位取走個人物品。住客陳先生向本報指，因昨晚無處容身，只能在社區中心暫住。他提及，現時身上只有500元，住所仍有些現金等財物，希望可以盡快取回應付生活所需。陳先生又批評，大廈管理不善，環境較髒亂，地下大堂有垃圾堆積，但未有留意是否有電線外露或消防設備的狀况。
屋宇署表示，2008年曾向大廈業主立案法團發出消防安全指示，要求大廈提升消防設施，包括更換防火門等；法團曾先後於2015年及2020年聘任顧問公司處理有關指示；署方亦曾與法團跟進並發出勸喻信，但至今仍未遵辦。署方指會配合消防處調查工作，如發現有違法，會採取執法行動。