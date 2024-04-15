華豐大廈5死三級火 消防處：火警警報系統未能有效操作 法團主席首開腔 否認偏袒賓館利益 稱消防顧問公司開高價

佐敦華豐大廈三級火致5死40傷，引發大眾關注舊式樓宇的消防安全問題。消防處表示，火警當日調查發現，大廈的火警警報系統、消防栓等設備均不在有效操作狀態，已發出「消除火警危險通知書」並密切跟進。華豐大廈法團則表示，消防安全顧問就提升消防安全工程的估價與政府的價錢相差甚遠，故認為不恰當，強調法團正在處理相關事宜；又否認法團維護賓館利益。有立法會議員建議政府主動執行長期未遵辦的法定命令。 圖：攝影組

本報記者昨重返華豐大廈現場，大廈仍未完全解封，樓梯上放了兩束白花，悼念大火中的遇難者。懷疑是起火源頭的一樓天井，滿地可見燒焦的雜物，亦有燒焦的木梯及鐵架。此外，有起火單位牆壁嚴重熏黑，大量電線剝落懸於半空。而位於一樓的「勁力健美中心」，大部分健身器材亦遭燒毀。

消防處表示，火警當日調查發現，大廈火警警報系統、消防栓、喉轆系統及滅火筒，均不在有效操作狀態。處方表示，已向相關人士發出「消除火警危險通知書」，會密切跟進個案，如未能於限期內遵辦通知書規定，會採取執法行動。 此外，註冊承辦商2022年9月21日為華豐大廈完成消防裝置及設備年檢後，未有再進行年檢，消防處去年11月1日曾向大廈發信要求每12個月進行一次年檢。消防處指正在調查，如發現違規，將會執法。 消防安全顧問公司開價與政府估價相差甚遠 火警發生後，大廈被揭16年未遵辦消防安全指示，亦未有遵辦強制驗樓令；有住客批評法團管理混亂及不作為。上任半年的大廈法團主席葉曉紅昨首度公開回應事件，指消防安全顧問公司就相關工程開價逾3,000萬元，與政府估價的千多萬相差甚遠，部分法團成員認為不合理；又質疑有人想借工程斂財。她稱，法團正在處理相關事宜；又指大廈有更新消防設備，包括維修消防門，以及更換67支滅火筒 。對於未有年檢，她稱是法團正值換屆，一時行政失當。

本身在大廈經營賓館的她又否認法團偏袒賓館利益。葉曉紅表示，法團內有不同持份者，要平衡各方利益；又稱火災後已聯同機電署、水務署、中電等，做了大量工作，檢查了大部分的水電設備。 法團又發聲明指，前主席一直拒絕為大廈做維修，其後法團有輪換主席，現任法團去年10月上任後，已更換清潔公司，進行梯間工程，改善環境衛生，籌備維修工作，但過程中法團成員出現內閧，雙方勢成水火，經常發生爭拗。聲明又指，法團主席和部分成員被人寫「大字報」抹黑，亦有人向傳媒傳達不盡不實的資訊。法團強調，希望工程物有所值，期望短期內可以安排好相關事宜；又對大火造成傷亡感到十分哀痛，感謝各方伸出援手。