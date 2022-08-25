菲仕蘭三輪車走訪多區 回收奶粉罐

荷蘭皇家菲仕蘭繼早前透過旗下嬰幼兒配方奶粉品牌美素佳兒推出智能奶粉罐回收機，今日宣布將於下月推出「菲」常愛地球回收計劃，以流動回收站形式擴大回收地點範圍，並增加每個回收點的容量；智能奶粉罐回收機則將陸續回廠，進行年檢及維修。

在新推出的「菲」常愛地球回收計劃下，「『菲』常愛地球 升級再造三輪車」將於下月一連四個星期六，分別走訪尖沙咀、九龍灣、沙田和太古，回收任何品牌的奶粉罐。三輪車由本地社區設計團隊樂在製造以可持續設計理念，利用回收木板、回收奶粉罐及環保物料等組裝而成。小朋友更可即場試玩由回收奶粉罐製成的自動機械鼓，在到打卡很再上載至Facebook者，更有機會得到木製風車音樂盒DIY工具包。

回收計劃於10月至12月將續設流動回收站，並聯乘全港首間紙包飲品盒回收漿廠喵坊Mil Mill，推出全港首架回收牛牛車，到不同屋苑回收。

「菲」常愛地球 升級再造三輪車

回收物品：任何品牌奶粉罐

日期及地點：

9月3日 尖沙咀海防道（天橋附近）

9月10日 九龍灣臨豐街與宏照道路口（Megabox對出）

9月17日 沙田沙田站B出口天橋（往排頭村方向）

9月24日 太古康安街與康山道交界（近太古站A1出口）

時間：下午2時至5時

換取小禮物方法：

即場讚好美素佳兒® 官方Facebook，影相上載到Facebook並標籤（TAG）＠frisohk，便有機會得到木製風車音樂盒DIY工具包。數量有限，送完即止。每個Facebook賬戶可以換取一次。