菲傭偷富商1500萬首飾 律政司提覆核 官改判監6年4個月

一名菲傭於2018年至2019年間，盜去新世界發展前執行董事梁仲豪夫婦寓所1,500萬首飾，去年被判囚4年零11個月，律政司認為刑期過輕提出刑期覆核，上訴庭經考慮後，改判監禁6年零4個月，書面理由將於兩星期內頒布。

暫委法官布思義去年判刑時指，她認罪獲得三分之一刑期扣減，另外，有證據顯示被告的母親患病病逝，故接納她是為了籌集母親醫藥費而盜竊僱主的金銀珠寶，進一步增加整體減刑至38%，終判其監禁4年零11個月。

上訴庭認為原審法官原則上犯錯

新世界發展前執行董事梁仲豪夫婦寓所於18年至19年間，被菲傭盜去及變賣近200件總值約1,500萬元的首飾。菲傭承認6項盜竊罪，去年被判囚4年零11個月，律政司認為刑期過輕提出刑期覆核。上訴庭經考慮後認為原審法官原則上犯錯，未有充分考慮罪行嚴重性及有關加刑因素，故批准律政司的覆核申請，撤銷原判，改判監禁6年零4個月，書面理由將於兩星期內頒布。

47歲被告Nones Carmelita Galay早前承認6項盜竊罪，案情指她於2018年6月17日至2019年9月4日期間，在涉案深水灣寓所內盜取總值約1,460萬元的近200件珠寶首飾，當中包括38條頸鏈、23隻手鐲、40對耳環及16條手鏈。她指使在港工作的表姊及姪女把涉案贓物拿到當鋪典當，再把全部贓款歸還予她。