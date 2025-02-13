2016年奪得「亞洲最佳女主廚」的菲律賓名廚Margarita Forés日前來港工幹期間，被發現在香港金鐘一酒店房間內猝死，終年65歲。其兒子亦在社交平台證實死訊，指全家人為此感到痛心。

警方表示，65歲的Margarita早前持菲律賓護照來港公幹，原本相約同事於前日一起午膳，惟她一直未有露面，同事於是打電話給她，但沒有接聽，同事於是到Margarita入住的金鐘一酒店了解，其後發現她倒卧房間內失去知覺，隨即報警求助，救援人員到場，經檢查後證實Margarita當場死亡，其死因有待稍後作進一步調查。