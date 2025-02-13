2016年奪得「亞洲最佳女主廚」的菲律賓名廚Margarita Forés日前來港工幹期間，被發現在香港金鐘一酒店房間內猝死，終年65歲。其兒子亦在社交平台證實死訊，指全家人為此感到痛心。
警方表示，65歲的Margarita早前持菲律賓護照來港公幹，原本相約同事於前日一起午膳，惟她一直未有露面，同事於是打電話給她，但沒有接聽，同事於是到Margarita入住的金鐘一酒店了解，其後發現她倒卧房間內失去知覺，隨即報警求助，救援人員到場，經檢查後證實Margarita當場死亡，其死因有待稍後作進一步調查。
兒子網上證實母親死訊
Margarita原定來港數日，之後起程返回馬尼拉。Margarita的兒子Amando Forés其後亦於社交平台證實其母親的死訊，指對於突如期來的失去，全家人為此感到哀痛。其創立的意大利餐廳「Cibo」於社群平台發文哀悼，向這位影響菲律賓餐飲界深遠的傳奇主廚致敬。餐飲業界、朋友及粉絲得悉噩耗後，紛紛在其Facebook及Instagram專頁留言悼念。
Margarita於80年代初在美國工作，後來前往佛羅倫斯學習意大利文和烹飪。Margarita回到菲律賓後在叔叔的餐廳修業，之後獲酒店聘用，名聲漸冒起，其後主理多間餐廳。Margarita於2016年奪得「亞洲最佳女主廚」， 2018年獲得意大利之星騎士勳章。2023年，Margarita曾獲香港旅發局邀請到港交流。