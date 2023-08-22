菲裔女調酒師涉虐待寵物兔 認兩項虐畜罪今被判80小時社服令

29歲菲裔女調酒師疏忽照顧1歲半的寵物兔，導致牠的左前足骨折及後足嚴重瘀傷；義工接收後交由獸醫診治，發現兔子有多處骨折，其病情持續惡化，最終須人道毀滅。涉案女調酒師早前承認兩項虐畜罪，今（22日）於西九龍法院被判80小時社會服務令。

29歲菲律賓裔女被告Esplana, Aeprille Anne Mangadap、報稱調酒師，今承認兩項殘酷對待動物罪。裁判官曾慶東指，考慮到報告顯示被告是一名單親媽媽，亦無證據顯示她曾對兔子使用暴力，雖然故事令人傷感，兔子承受很多痛苦，但被告認罪及有悔意、重犯機會低，故採納感化官建議，判處社會服務令。

曾交給男友照顧約一個月 兔子受傷無帶牠看獸醫

案情指，去年8月15日，被告聯絡非牟利團體「兔廬」，並聲稱她1歲半的寵物兔腿斷了，她無法照顧。翌日，義工上門接收兔子時，發現籠底有多處縫隙，可能會導致兔子絆倒及受傷，而兔子左前足骨折及左後足有嚴重瘀傷，兔子亦非常虛弱和瘦削，義工即時帶牠去接受獸醫診治。

醫療報告顯示兔子有多處骨折，牠在8月23日才出院，並交由義工照顧，個案最終報警處理；兔子因病情持續惡化，在同年8月28日人道毀滅。去年9月26日，被告在錄影會面中稱兔子曾交給男友照顧約一個月，她曾發現籠子不適合兔子及自行維修，她又稱兔子因為從牀跳到地上而受傷，但她沒有帶牠去看獸醫。警方在今年3月拘捕被告，警誡下保持緘默。