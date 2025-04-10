萬宜水庫東壩假日逼爆 政府︰已要求小巴營辦商加車加人

西貢萬宜水庫東壩及破邊洲受內地社交平台「小紅書」追捧，其中東壩一帶周末出現數百人的候車長龍，更有「黑的」坐地起價。政府今日(10日)表示，留意到近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩。因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，加強往返萬宜水庫東壩的服務，盡量增加班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。同時，警方已加強交通管理，確保西貢萬宜路的車輛有序通行。

政府發言人指，現時，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是一條維修用途通道，主要供水務署和漁農自然護理署作日常運作及維修用途，大部分路段為單線雙程行車。然而，近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩。其中，上午有較多遊人乘搭的士前往東壩，令西貢萬宜路交通十分擠塞，導致由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線行車時間大幅延長。