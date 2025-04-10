萬宜水庫東壩假日逼爆 政府︰已要求小巴營辦商加車加人

西貢萬宜水庫東壩及破邊洲受內地社交平台「小紅書」追捧，其中東壩一帶周末出現數百人的候車長龍，更有「黑的」坐地起價。政府今日(10日)表示，留意到近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩。因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，加強往返萬宜水庫東壩的服務，盡量增加班次，並在接載所有乘客返回北潭涌後才結束服務。同時，警方已加強交通管理，確保西貢萬宜路的車輛有序通行。
政府發言人指，現時，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路是一條維修用途通道，主要供水務署和漁農自然護理署作日常運作及維修用途，大部分路段為單線雙程行車。然而，近期周末及清明節假期期間，有較多遊人前往東壩。其中，上午有較多遊人乘搭的士前往東壩，令西貢萬宜路交通十分擠塞，導致由北潭涌開往東壩的專線小巴第9A號線行車時間大幅延長。
發布最新交通消息
因應乘客需求增加，運輸署已要求小巴營辦商調派額外車輛和司機，政府亦經「香港政府通知你」提示通知、「香港出行易」流動應用程式及各相關部門的本地和內地社交媒體，發布西貢萬宜路的最新交通消息，並提醒遊人妥善規劃行程，包括為下午回程預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。
接11宗的士有關投訴
發言人又指，2025年一月至三月期間，西貢分區共接獲11宗與的士有關的交通投訴，當中六宗的投訴內容涉及東壩範圍。同一時期，西貢分區亦進行36次相關宣傳教育及執法行動，並成功拘捕三名涉及濫收車費的士司機。大部分案件已完成調查、起訴及司法程序，另有個別案件仍在調查中。
各相關部門會妥善部署東壩一帶的配套和優化措施，包括與小巴營辦商仔細檢視進一步加強服務的安排、跟進在西貢萬宜路合適位置改善路旁避車處，以及加強資訊發放。
拘捕的士司機濫收車費被捕
此外，警方就西貢分區及萬宜水庫東壩一帶涉及的士司機違法行為的執法及檢控方面，2024年期間，警方共進行58次相關宣傳教育及執法行動，成功票控7名的士司機拒載或未有展示的士司機證，4名的士司機則涉及濫收車費而被拘捕。所有被捕的士司機經調查後已被落案起訴相關罪行，並已在觀塘裁判法院提堂及定罪。