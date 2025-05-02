萬宜水庫東壩客流遜預期 專線小巴公司：再調整班次

日前就有大批旅客前往萬宜水庫東壩一帶郊遊，惟暴露交通配套不足和「黑的」濫收車資等問題。為免五一黃金周再現「爆壩」現象，多方早前「超前準備」包括增加專線小巴班次，不過，昨日客流較平日周末稍為減少。西貢專線小巴有限公司表示，公司會視乎這兩天的乘客量再調整黃金周後期的班次。

港府早前預計會有較多市民旅客前往萬宜水庫東壩一帶郊遊。為應對人流，來往西貢北潭涌及東壩的專線小巴9A線於五一黃金周期間加強服務；昨早前往萬宜水庫東壩路段，有警員和交通督導員在場維持秩序，個別往東壩小巴毋須排隊等候上車，車程約20分鐘抵達。署理漁護署長黎存志與助理署長葉彥，昨早到東壩一帶視察現場情況。