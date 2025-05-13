萬宜水庫東壩現大量簡體字食物垃圾 網民促加強執法｜網上熱話

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。(fb影片截圖)

有Facebook專頁分享一段2分鐘影片，提到「萬宜水庫破邊洲發現大量簡體字垃圾，香港無得賣，甚至見都未見過」，影片可見現場遺留大量膠樽、膠袋及食物包裝袋等廢物，包裝上大部份為簡體中文，並非香港常見品牌。有拍片市民直言：「全部大陸字，一個正體字都冇。」他憂慮垃圾隨風飄落至水庫或山坡下的破邊洲，破壞自然景觀影響水質。

西貢萬宜水庫東壩近日成為遊客旅遊熱點，有網民近日於東壩近破邊洲一處泥地發現大堆垃圾，大部分食物包裝均印有簡體字，立即拍片公審，擔憂污染水源及郊野環境。

事件引發網民熱議，不少人斥亂拋垃圾者缺乏公德心，「看到這堆垃圾很心痛」、「太過份」、「識得帶水帶食物嚟，垃圾又唔帶走，有關人仕請嚟清走垃圾！」、「自己垃圾自已帶走，不要搞破壞」、「唔好亂拋垃圾在保育地方，好x嬲」、「有些擔心萬宜水庫，垃圾掉落去變垃圾味淡水庫。」

部分網民呼籲遊人應自備垃圾袋並妥善處理廢物，「行完山，帶返市區掉垃圾有咁難咩？」也有聲音促請政府於假日期間在熱門郊遊地點增派人手，嚴厲處罰亂拋垃圾者。

根據《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章），在郊野公園及特別地區棄置廢物屬違法行為，定額罰款為3,000港元。