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2024-10-10 18:53:00

萬寧便衣保安│女事主已報案　警列普通襲擊未有人被捕 (更新)

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萬寧便衣保安事件，消息指，警方已接到女事主的報案，警員今日到場了解情況。(資料圖片)

萬寧便衣保安事件，消息指，警方已接到女事主的報案，警員今日到場了解情況。(資料圖片)

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尖沙咀萬寧的便衣保安誤以為顧客盜竊事件有新進展。據附近商戶透露，今日(10日)有警員到場了解情況，並嘗試索取事發時的閉路電視片段。

警方表示，昨日接獲一名女子報案，指在上周二(8日)上午約10時在尖沙咀金馬倫道及加拿分道交界，被2名懷疑便衣女保安以手襲擊，聲稱報案人早前在金馬倫道一店舖取去貨物後沒有付款離去。報案人其後前往店舖出示單據後發現事件屬誤會。案件交由油尖警區刑事調查隊第十隊跟進，案件列作普通襲擊，暫未有人被捕。
 

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涉事保安已被解僱

女事主在社交平台表示，前日(8日)在涉事萬寧自助付款時，離開店舖幾秒後，兩名便衣保安突然箍住她的脖子並扯她的背囊，聲稱她涉嫌盜竊，要將她帶返店內查問。

事件令她非常吃驚，只好出示收據證明清白。她說：「我係咁嗌救命……我覺得非常震驚，我喺香港土生土長我未試過發生咁嘅事喺我身上……我真係以為自己係俾人綁架，同埋當兩個女人同時扯走我嘅時候，我一個人係冇辦法掙扎到」。

萬寧在回覆查詢時表示，管理層已親自向事主致以慰問及道歉，並承諾會跟進此事。萬寧提到，涉事的兩名便衣保安由第三方保安公司聘用，已被即時解僱，並終止與該公司的合約。萬寧也已成立專責小組檢討店舖的保安及相關流程，以防止類似事件再次發生。

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