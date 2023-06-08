萬寧舉行兒童慈善捐款活動　冀年內捐200萬助2200個低收入家庭

儘管社會逐步復常，但3年疫情令低收入家庭兒童在其運動量、營養攝取、睡眠時間等均出現不同程度的影響，健康問題令人擔憂。有見及此，萬寧宣布，在本港啟動「健康童樂 ‧ 一齊營啲」守護兒童慈善捐款活動，每出售一件萬寧自家品牌保健產品，萬寧即捐出港幣2元予本地慈善團體香港樂童行，目標於一年內捐出200萬港元，支援逾2,200個低收入家庭及兒童。

萬寧表示，捐款會用作支持一系列支援兒童的活動和計劃，當中包括以成本價購買萬寧自家品牌「兒童鈣 D3 強健配方軟糖」及「兒童 C+鋅咀嚼片」， 透過香港樂童行向深水埗及油尖旺區有需要的兒童提供保健品；捐款另亦會用作開辦社區體育課程、舉辦健康工作坊或講座、提供營養師諮詢服務等項目，冀改善他們健康情況及傳授專業營養知識，希望喚醒大眾對兒童的全面健康發展的關注。

利用萬寧優勢幫助低收入家庭

萬寧母公司DFI零售集團行政總裁麥殷表示，履行社會責任一直不可或缺，近年集團留意到本港低收入家庭兒童正面對著不同程度的健康問題，作為負責任企業將以身作則帶領大眾提高對兒童身心健康的關注；DFI 零售集團總裁（健康、美容北亞區）黃曦嵐先生稱，萬寧一直以成為全港市民的健康夥伴為宗旨，今次夥拍香港樂童行，正可以利用萬寧優勢，幫助低收入家庭，同時希望全面支援兒童身心發展。

香港樂童行行政總監梁慧蓮女士則表示，疫情令香港的貧窮問題進一步惡化，有超過27萬名 18 歲以下的兒童長期生活在貧窮線以下，而深水埗區的狀況更令人堪憂，大量基層兒童的居住環境惡劣，缺乏營養均衡膳食及運動空間，感激萬寧在推出兒童慈善捐款活動，推動社區和市民互助的力量。