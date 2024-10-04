萬聖節西貢民政處協辦鬼屋　搞Trick or Treat遊戲鼓勵市民拎糖｜Ray Online

今個月尾就係萬聖節，西貢民政事務處打算同西貢區議會提振地區經濟專責工作小組、薈青社、西貢區社區中心、西貢商會等組織，31號萬聖節當日共同籌辦18區日夜都繽紛@「We "Wa!"西貢」萬聖節聯歡活動，包括喺西貢區社區中心設置鬼屋，以及安排多位青年同魔術師化妝打扮成「嘩鬼」，喺活動範圍遊走營造氣氛同埋與街坊合照。
▼萬聖節市民悉心打扮到蘭桂坊▼
西貢市中心一帶設置主題打卡位
西貢民政事務處向西貢區議會提振地區經濟專責工作小組提交文件，話建議舉辦嘅「We "Wa!"西貢」活動會分成兩部分，第一部分就係鬼屋同安排「嘩鬼」出場，以及計劃同商戶合作舉行"Trick or Treat"遊戲，鼓勵市民去區內商舖拎糖。呢一部分活動會由西貢區社區中心主辦，西貢民政處同區議會工作小組等協辦。
至於第二部分，就會由薈青社主辦，喺西貢市中心一帶唔同地方預先設置萬聖節主題打卡位，正日更會舉辦小型萬聖節嘉年華，提供小食、遊戲及手工攤位，例如手繪或面繪萬聖節圖案體驗。
估計活動逾2000人參與
活動期間，主辦單位仲會邀請區內唔同商店、食肆同大型商場合作，提供折扣優惠，又會喺西貢市中心嘅活動場地及區內其他萬聖節聯歡活動熱點，例如將軍澳南海濱長廊派紀念品或餐飲消費優惠券，希望進一步刺激消費意欲，帶動區內經濟。民政處預計，成個活動可以吸引超過2,000人次參與。