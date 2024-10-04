萬聖節西貢民政處擬協辦鬼屋　搞Trick or Treat遊戲鼓勵市民拎糖｜Ray Online

今個月尾就係萬聖節，西貢民政事務處打算同西貢區議會提振地區經濟專責工作小組、薈青社、西貢區社區中心、西貢商會等組織，31號萬聖節當日共同籌辦18區日夜都繽紛@「We "Wa!"西貢」萬聖節聯歡活動，包括喺西貢區社區中心設置鬼屋，以及安排多位青年同魔術師化妝打扮成「嘩鬼」，喺活動範圍遊走營造氣氛同埋與街坊合照。 ▼萬聖節市民悉心打扮到蘭桂坊▼

西貢市中心一帶設置主題打卡位 西貢民政事務處向西貢區議會提振地區經濟專責工作小組提交文件，話建議舉辦嘅「We "Wa!"西貢」活動會分成兩部分，第一部分就係鬼屋同安排「嘩鬼」出場，以及計劃同商戶合作舉行"Trick or Treat"遊戲，鼓勵市民去區內商舖拎糖。呢一部分活動會由西貢區社區中心主辦，西貢民政處同區議會工作小組等協辦。