萬聖節2023｜警10.31實施特別交通安排　中環蘭桂坊下午2時起封路 (更新)

蘭桂坊在萬聖節前的周日愈夜愈多人，不少都經過悉心打扮。(陳奕釗攝)

【10月31日更新】 今日(31日)是萬聖節，警方表示為方便市民當日出街慶祝萬聖節，會在萬聖節期間在中環蘭桂坊實施特別交通安排。

萬聖節2023｜路旁停車位下午1時起停用

警方指，在交通改道措施完成後，將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街排隊等候，整條德己立街將會封閉。士丹利街近德己立街、安蘭街及介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街的所有路旁停車位，將於今日(31日)下午1時至11月1日上午5時暫停使用，所有違例停泊的車輛將會在不作任何警告的情況下被拖走或被多次票控。

警方強調，會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排，呼籲駕車人士應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。