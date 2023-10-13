落藥強姦23歲處女印傭致懷孕墮胎 六旬男僱主被判囚8年

58歲冷氣維修公司東主前年強姦23歲印傭，再強塞2,000元要求保密。印傭事後報警，再發現懷有身孕並選擇墮胎。涉案東主承認強姦、施用藥物以獲得或便利作非法的性行為及作出一連串傾向並意圖妨礙司法公正的作為共3罪。暫委法官郭棟明今於高等法院判刑，經考慮後判其監禁8年。

被告沒用安全套下強姦 X

案情指，被告在案發當晚要求X進食上有黃方糖的龜苓膏，X服用龜苓膏後感到暈眩、頭痛及渾身無力，因口渴到廚房但跌坐在地上，被告隨即扶X扶到床上。被告趁X處於半昏迷狀態，把X的上衣及胸圍拉至頸部，脫去X長褲及內褲，開始雙手狎弄X身體、吻X胸部、吻舔X陰部。X試圖揮動雙手阻止但不果，被告在沒有使用安全套下強姦X約15至30分鐘，被告完事後叫神志迷糊的X睡覺，向X道歉，給予X 4張港幣500元紙幣，要求X不要哭並且不要把事件告訴別人。X曾兩度扔掉2,000元，被告均把錢強塞回X口袋。

X 翌日發現下體有懷疑精液

X翌日發現下體有懷疑精液，致電向親人傾訴後決定聯絡僱傭中介報警。被告被捕後在警誡下指：「我係有同佢發生過性行為，但係之後我有比番二千蚊佢」。被告在錄影會面指自己在雙方同意下與X性交，他事後扔掉X被姦時所穿的衣服，原因是十分害怕X指控他強姦。X的血液及尿液中被檢測到安眠藥唑吡呾，2021年12月6日X發現自己懷孕，2022年1月7日接受手術終止懷孕，流產胎中發現被告DNA。