落馬洲中央援港應急醫院服務一年 處理1.8萬宗放射診斷

落馬洲中央援港應急醫院投入服務一周年，包括提供放射診斷、內視鏡檢查等服務。醫管局數字顯示，截至上月底，已處理逾1.8萬宗放射診斷個案，約1,400人次曾接受內視鏡檢查；亦大大縮減病人輪候時間，如電腦掃描造影的輪候時間由104周減至25周。醫管局最近在院內增設維他命D化學病理檢驗服務，減輕急症醫院實驗室工作負擔。該醫院預期2026年初停止營運，醫管局指之後的安排未有定案。

中央援港應急醫院位於落馬洲河套區，醫管局於去年接手管理後，為紓緩公立醫院日間醫院服務壓力，去年4月起安排臨床情況合適的公院病人，在自願情況下選擇轉介到應急醫院接受診斷，平均輪候時間較公立急症醫院短。援港應急醫院主要處理日間非緊急個案，提供放射診斷、內視鏡檢查、睡眠測試及微生物化驗服務；並於去年4月增設化學病理實驗室，集中處理血清25-羥基維生素D檢驗服務，跟進佝僂病或嚴重骨質疏鬆症的病人情況，及診斷懷疑患有維生素D中毒的病人。醫管局預計每年可處理5,000個樣本，縮短病人一半輪候時間。