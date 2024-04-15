落馬洲河套區社區隔離設施已轉移重用　6設施每月開支共375萬元

落馬洲河套區南端約5公頃用地的社區隔離設施，已轉移至其他合適地方重組再用。(資料圖片)

政府在新型肺炎疫情期間先後建立多個社區隔離設施，發展局表示位於落馬洲河套區南端約5公頃用地的設施，已轉移至其他合適地方重組再用，土木工程拓展署正展開土地平整工程，以配合港深創新及科技園的建設。

發展局回覆立法會特別財委會書面提問指，現時6個備用的社區隔離設施，每月實際開支合共約375萬元，其中竹篙灣的開支為170萬元，其次是140萬元的落馬洲河套區。當局指，6個設施現時由衞生署安排外判基本保安以保障設施安全，同時部分設施仍需安排外判清潔服務，以及維持照明、冷氣、消防和電訊設備運作，涉及電費及維護費用。

當局又指，個別設施會按實際需要提供其他用途而衍生額外開支，涉及費用也會不時轉變，例如啟德社區隔離設施設有簡約公屋示範單位、落馬洲河套區設施的管理同時覆蓋中央援港應急醫院附設生活園區用地範圍，內有醫療物資存放區和臨時辦公室等。

3社區隔離設施已有新用途

至於元朗潭尾、新田和青衣的社區隔離設施，經完成所需改裝工程後，已分別用作建造業輸入外地勞工的中央宿舍、舉辦建造業培訓課程和有關工藝測試，以及提供場地和配套設施予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動。