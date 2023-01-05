落馬洲深圳灣文錦渡設配額 通關方案待中央批

政府爭取最快周日(8日)與內地首階段通關，但昨日仍未公布詳情。消息指，初期開放的管制站當中，落馬洲支線、深圳灣和文錦渡每日共有5萬個名額，上環港澳碼頭亦有望重開。入境處近300人昨在兩個管制站，為通關安排進行內部演練。據悉，通關最終方案仍待中央審批。
據報，連接深圳福田的落馬洲支線管制站和文錦渡管制站客運服務，將成首階段重開的陸路關口，連同一直運作的深圳灣管制站，每日可分別有5萬人「南下」和「北上」。
其中，落馬洲支線、深圳灣和文錦渡的名額，分別為3.5萬、1萬和5,000個，旅客須事先在網上系統以先到先得形式取籌。
據知，初期重開的亦包括港澳碼頭，惟不包括高鐵香港段和羅湖管制站。噴射飛航回覆稱，現已準備就緒，待政府批示後可隨時復航，預料初期每日會提供16個日航班次，往返本港和澳門氹仔北安碼頭。
兩關口入境處300人演練
繼海關後，入境處昨亦在管制站進行內部演練，近300名入境處人員分別到落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站，測試處理大量旅客過關的流暢度、遣返被拒入境人士回內地的流程，以及處理旅客證件等。處方表示，演練主要測試前線職員的整體應變和協調能力，為全面開關的工作做最後準備。
立法會議員田北辰昨在電台節目指，港鐵去年12月已收到重開高鐵通知，現已完成準備，批評首階段不重開高鐵的做法不能接受，又擔心陸路過境的市民會「逼爆」落馬洲支線管制站。
專科醫生料本地疫情到頂
疫情方面，本港連續兩日徘徊1.6萬宗確診，昨增16,423宗個案，包括401宗輸入病例。醫管局昨新增63宗死亡個案，初步分析指25人死因與新冠肺炎無關。
呼吸系統科專科醫生梁子超向本報稱，與內地恢復免檢疫通關對本地疫情沒有實質影響，因疫情高峰前本地傳播遠多於輸入個案，社區群體免疫力在高峰後亦足以遏制輸入個案帶來的進一步傳播。他又說，本港過去7日每日平均個案較前一星期減少2.3%，而昨錄得的1,320宗學生和教職員個案，比上月(2022年12月)20日的3,265宗大幅減少，相信本地疫情的反彈已到頂峰。
指定診所服務需求高企
另外，醫管局新界東醫院聯網部門主管梁堃華昨在電台節目稱，現時每日有約4,000人次使用指定診所和遙距診症的名額，暫沒有空間再增加服務量，建議非高風險患者可向指定私家醫生求診。醫管局回覆本報查詢稱，兩項服務截至前日(3日)，已為接近45.6萬人次確診病人，提供醫生診症服務。