落馬洲深圳灣文錦渡設配額 通關方案待中央批

政府爭取最快周日(8日)與內地首階段通關，但昨日仍未公布詳情。消息指，初期開放的管制站當中，落馬洲支線、深圳灣和文錦渡每日共有5萬個名額，上環港澳碼頭亦有望重開。入境處近300人昨在兩個管制站，為通關安排進行內部演練。據悉，通關最終方案仍待中央審批。

據報，連接深圳福田的落馬洲支線管制站和文錦渡管制站客運服務，將成首階段重開的陸路關口，連同一直運作的深圳灣管制站，每日可分別有5萬人「南下」和「北上」。

其中，落馬洲支線、深圳灣和文錦渡的名額，分別為3.5萬、1萬和5,000個，旅客須事先在網上系統以先到先得形式取籌。

據知，初期重開的亦包括港澳碼頭，惟不包括高鐵香港段和羅湖管制站。噴射飛航回覆稱，現已準備就緒，待政府批示後可隨時復航，預料初期每日會提供16個日航班次，往返本港和澳門氹仔北安碼頭。