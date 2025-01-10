落馬洲破製毒實驗室 警檢大批化學品拘3人

毒販將落馬洲一鐵皮屋改裝成製毒實驗室，存放大量製毒原材料和工具、化學物品等，有可能危及附近居民。警方日前採取行動，拘捕3人，檢獲製毒原材料和化學物品，估計可生產35公斤冰毒，市值達1,900萬元。 被捕的2男1女，年齡介乎46至64歲，為朋友關係，報稱無業，涉製造危險藥物及販運危險藥物，今早在粉嶺裁判法院提堂。製毒實驗室位於落馬洲石湖圍，約1,000平方呎。行動中，檢獲大批製毒工具、原材料、化學物品和約1.1公斤懷疑冰毒，市值約61萬元。

警方毒品調查科高級督察何灝庭交代案情指，經深入調查，相信有販毒集團利用一個位於石湖圍的鐵皮屋作製毒實驗室，日前突擊搜查鐵皮屋，期間截查兩男一女，懷疑與案有關。



製毒實驗室存放大量製毒原材料和工具、化學物品等，包括偽麻黃鹼、二氯甲烷、乙醚等，警方相信用於製造冰毒。從警方提供相片可見，屋內環境凌亂，滿地放置膠水桶、疑貯存化學物品的鐵罐或膠桶，另有估計用作蒸餾毒品器具。行動中，警方聯同政府化驗所及消防處搜證，進入實驗室的消防員要帶防毒面罩，部分在室外的消防員亦要穿上化學物品保護袍。

警方調查期間，在實驗室附近空置貨櫃內，檢獲約1.1公斤冰毒製成品。而經過進一步調查後，相信懷疑涉案的64歲男子和46歲女子同住在實驗室附近的另一間鐵皮屋，並在屋內檢獲少量冰毒及約31公斤製毒原材料。 何灝庭稱，這類的製毒實驗室在香港較罕見，估計運作1至2個月；現場環境除有化學反應產生的煙霧，亦有強烈氣味，而實驗室內的化學原料，大部分易燃及有高腐蝕性，容易發生火警及爆炸。他指，販毒集團選擇偏遠的地方製毒，圖避過執法人員發現，呼籲市民如留意有地方出現強烈化學品氣味或不知名煙霧，應向警方舉報。