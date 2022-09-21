落馬4日再上馬 渣馬明年2月去馬

主辦「渣馬」的香港田徑總會昨公布，經過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於明年2月12日(星期日)舉行第25屆渣打香港馬拉松，將盡快公布賽事安排。田總又指，公眾健康及安全一直是大會首要考慮，將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，並繼續與相關部門保持緊密溝通，就疫情的最新發展做好準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。
田總上周五(16日)曾稱尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松，由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，故在別無選擇下，決定取消於今年11月20日舉行的賽事。文化體育及旅遊局長楊潤雄當晚稱對消息感到突然，會著同事了解。楊德強至前日開腔質疑田總自行公布取消舉辦的原因，又透露曾應田總要求回覆維園於明年2月有檔期，田總其後又指不考慮延期，並直接取消賽事。田總未有即時回應楊德強的質疑，而至昨日公布積極計劃於明年2月「復跑」。
參賽人數暫定上限2.5萬
楊德強昨午對田總新決定表示非常歡迎，指會與田總緊密合作，辦好馬拉松，令跑手留下好的經驗。他稱，以往渣馬的時間和安排等均由田總提出，並由政府配合，並再提及上周五田總已有查詢舉辦檔期，只是當日時間較為緊迫，故在宣布取消11月檔期後，未有交代下次的檔期安排。他又稱，在這幾天田總聽到許多市民，尤其是想跑渣馬市民的意見，經考慮後，快速作決定，在2月12日舉辦馬拉松。
至於明年馬拉松的參賽人數，楊德強指人數暫時維持2.5萬人的建議，起步時的防疫安排則會進一步商討，目前未有具體措施；田總9月初曾表示，已向政府申請將比賽名額由去年1.5萬人增至2.5萬人，惟當時未獲回覆，因而未能確定是否舉辦賽事。
李家超冀盡量助辦盛事
行政長官李家超昨晨在田總公布新決定前，已稱希望體育專員與田總有空間再安排新的舉辦日期，並指當局期望盡量方便舉辦運動賽事和會議盛事，為香港創造價值，並且盡量為香港帶來市民想有的活動。至於田總上周宣布「取消渣馬」，他稱對田總上周未等到政府最後答覆，就決定取消11月20日賽事感失望。
民建聯立法會議員鄭泳舜亦歡迎田總決定，期望當局繼續主動協助主辦方和業界，就賽事細節、防疫方面制定更完善的安排，盡最大努力讓渣馬於明年2月舉辦。他又促請當局制定大型活動及盛事復常安排及準則，以及早日鬆綁入境檢疫政策，加强對外解說工作，讓更多海外選手可來港參賽，並爭取更多大型國際盛事活動在港舉辦。