落馬4日再上馬 渣馬明年2月去馬

主辦「渣馬」的香港田徑總會昨公布，經過去多日來與相關部門溝通，獲得政府全力支持，積極計劃於明年2月12日(星期日)舉行第25屆渣打香港馬拉松，將盡快公布賽事安排。田總又指，公眾健康及安全一直是大會首要考慮，將嚴格遵守和執行各項防疫指引及措施，並繼續與相關部門保持緊密溝通，就疫情的最新發展做好準備，讓公眾、跑手及工作人員得以在健康和安全的情況下參加這項體育盛事。

田總上周五(16日)曾稱尚未收到批准舉行渣打香港馬拉松，由於距離原訂賽事日期只有兩個月時間，一眾跑手及持份者未必有充足時間作好準備，故在別無選擇下，決定取消於今年11月20日舉行的賽事。文化體育及旅遊局長楊潤雄當晚稱對消息感到突然，會著同事了解。楊德強至前日開腔質疑田總自行公布取消舉辦的原因，又透露曾應田總要求回覆維園於明年2月有檔期，田總其後又指不考慮延期，並直接取消賽事。田總未有即時回應楊德強的質疑，而至昨日公布積極計劃於明年2月「復跑」。