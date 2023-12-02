葉兆輝憂3層應急機制措施屬短暫性　葉柏強建議增體育課節數

鑑於近期學生自殺個案呈現上升趨勢，政府由昨日起至明年1月，在全港中學推出以學校為本的3層應急機制，港大防止自殺研究中心總監葉兆輝在一個電台節目表示，近期有七成個案未被識別。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在同一節目表示，學校有需要增加體育課的節數，有助學生建立良好的朋輩關係。

中學3層應急機制，首先協助學校及早識別有較高自殺風險的學生，再由政府聯同跨界別組織「校外支援網絡」跟進，如屬緊急情況，醫管局精神科會優先處理。葉兆輝指，如能盡早得到幫助是重要，但他憂慮老師工作繁忙，將責任交予學校可能有困難。他提到近期有幾宗個案屬於「衝動式輕生」，這類型個案未必能夠以量表的方式可以識別出來。葉兆輝又指，措施只是短暫性，對防止學生自殺的作用有限。他指出，學童壓力來源之一是學業，包括追趕課程、交功課及操練，情況有如廚房地面有水，大家只顧抹地，但原來忘記關水喉，沒有針對源頭，因此只是處理表徵問題不會有效。