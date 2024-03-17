葉兆輝：人口老化急速 青年移民增長者焦慮孤獨 致自殺率有上升趨勢

人口老化問題不容忽視，港大社會工作及社會行政學系總監葉兆輝今早（17日）在電台節目表示，在新冠及這兩三年和有年青的家人移民，令長者的孤獨感加大，須面對焦慮和孤獨等；而本港長者人口老化急速，令長者自殺人數上升。 葉兆輝指，黃大仙、深水埗等區有較多隱蔽長者，須幫助他們重建鄰里及社區關係，並令其變得願接受地區中心幫助。葉兆輝又提到，自己正積極為各區關愛隊隊員提供訓練，透露未來會「洗樓」，以找出更多需幫助的隱閉長者，提供適切服務。

關愛隊「洗樓」計劃 預每區助約750名長者 他說，計劃會先從6個區展開，包括葵青、元朗、離島、北區、觀塘及深水埗，相信該些地區的長者佔百分比及地區人士參與率較高；預計每區可以幫助約750名長者，當擴展至18區時，估計可以幫助超過1萬名有需要的長者。 葉兆輝鼓勵長者主動尋求幫助或可以做義工，幫人的快樂是雙倍增加，但前題先照顧好自己，否則令自己太累，反而會增加焦慮。他亦提醒市民，若有計劃移民，宜及早通知長者，並為他們作妥善安排，或尋求社區中心的協助。移民後亦可以與家中長者多視像通話等，保持聯絡。