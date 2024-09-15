葉劉中秋節旗袍「福利圖」公開 預告今年有4張 網民讚「MY QIPAO QUEEN」｜Ray Online

又到中秋佳節唔少人都會應節「食月餅玩燈籠」，而行政會議召集人葉劉淑儀今日(15日)亦都係社交媒體上載旗袍「福利圖」延續「傳統」。今年葉劉旗袍以粉紫色為主調，有別於甘到中秋佳節唔少人都會應節「食月餅玩燈籠」，而行政會議召集人葉劉淑儀今日(15日)亦都係社交媒體上戴旗袍「福利圖」延續「傳統」。

今年葉劉旗袍以粉紫色為主調，有別於舊年既純銀白色旗袍，新旗袍上面有唔少花刺繡；至於裙襬唔只設計特別，而且比較長，遮住一雙美腿。另外，葉劉今年亦都係攞住一個燈籠仔，輕輕仰望上方影相；而背景就寫上「花好月圓 共慶中秋 」，佢仲問網民「Like my qipao?」同祝大家「即將到來的中秋節期間過得愉快，有好野食、同家庭開心團聚。」。