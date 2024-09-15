葉劉中秋節旗袍「福利圖」公開 預告今年有4張 網民讚「MY QIPAO QUEEN」｜Ray Online

又到中秋佳節唔少人都會應節「食月餅玩燈籠」，而行政會議召集人葉劉淑儀今日(15日)亦都係社交媒體上載旗袍「福利圖」延續「傳統」。今年葉劉旗袍以粉紫色為主調，有別於甘到中秋佳節唔少人都會應節「食月餅玩燈籠」，而行政會議召集人葉劉淑儀今日(15日)亦都係社交媒體上戴旗袍「福利圖」延續「傳統」。
今年葉劉旗袍以粉紫色為主調，有別於舊年既純銀白色旗袍，新旗袍上面有唔少花刺繡；至於裙襬唔只設計特別，而且比較長，遮住一雙美腿。另外，葉劉今年亦都係攞住一個燈籠仔，輕輕仰望上方影相；而背景就寫上「花好月圓 共慶中秋 」，佢仲問網民「Like my qipao?」同祝大家「即將到來的中秋節期間過得愉快，有好野食、同家庭開心團聚。」。
網民大讚「太漂亮太優雅了」
網民一向都非常關注葉劉既旗袍相，因此今年既「福利」一出，唔少網民大讚「太漂亮太優雅了」、「Like it,you are so beautiful」、「MY QIPAO QUEEN」、「每年最期待就是你的中秋圖 每年都很美,別出心裁」。旗袍相雖美，但係都有網民發現今年旗袍相唔係全身圖，而葉劉就解釋「(張相)其實是全身，只不過IG不能展出全身圖，(全身圖)在我的WeChat及FaceBook有，謝謝關心！」話雖如此，葉劉最後都有係再上載全身既旗袍相，美麗嘅裙擺表露無遺。
葉劉仲預告今年旗袍相會有4張，為中秋佳節増添節慶。