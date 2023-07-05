葉劉倡研下調股票印花稅　許正宇：未必能刺激市場交易額

在今日(5日)立法會會議上，新民黨議員葉劉淑儀提問財經事務及庫務局局長許正宇有關股票印花稅問題，指當局會否因應外圍環境因素、地緣政治形勢及目前高息環境，考慮短期內調整股票印花稅，包括將稅率水平回復至0.1%甚至調低至百分之零。許正宇回應指，當局會通盤考慮各項因素，又說根據過往的經驗，下調股票交易印花稅未必能夠刺激市場交易額。
葉劉淑儀稱，自《財政預算案》宣布上調股票交易印花稅，由買賣雙方按交易金額各付百分之0.1提高至百分之0.13後，2022年全年證券市場成交額約30.7億元，按年下降了25.4%。她稱有指交投轉弱是不少上市公司市值下滑的成因之一，而市值下滑有連鎖效應，包括影響企業在港上市的意欲及不利香港作為國際金融中心的定位，提議當局會否考慮因應外圍環境因素等，將股票印花稅回復至原本水平或調低至百分之零。
許指股市成交額受股價下跌影響較大
許正宇說，受疫情及經濟下行影響，公共財政面對相當壓力，所以《預算案》上調股票印花稅，在實施後港股的日均成交有增多或反彈，今年首季日均成交額約1,280億元，雖與2021年的高峰有所差距，但與實施前一年1,295億日均成交額相若，而且股票「換手率」顯示交易活動未受印花稅上調影響，認為股市整體成交額受股價下跌的影響較大，價格變動較多為外圍因素轉變所導致。
他又舉例指，根據過往經驗，下調股票印花稅未必能夠刺激市場交易額，強調為提升股票市場的交投和競爭力，政府已聯同金融監管機構和港交所持續推動市場的創新和發展，在各方努力下，今年首5個月已有28家公司新上市，較去年同期上升33%，同時港交所亦剛於今年3月實施特專科技公司上市制度，進一步拓寬發行人上市渠道等。許正宇稱，政府會繼續一如以往個別和整體審視政府的各項收入情況，通盤考慮各項因素，以決定是否需要調整。