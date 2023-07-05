葉劉倡研下調股票印花稅　許正宇：未必能刺激市場交易額

在今日(5日)立法會會議上，新民黨議員葉劉淑儀提問財經事務及庫務局局長許正宇有關股票印花稅問題，指當局會否因應外圍環境因素、地緣政治形勢及目前高息環境，考慮短期內調整股票印花稅，包括將稅率水平回復至0.1%甚至調低至百分之零。許正宇回應指，當局會通盤考慮各項因素，又說根據過往的經驗，下調股票交易印花稅未必能夠刺激市場交易額。

葉劉淑儀稱，自《財政預算案》宣布上調股票交易印花稅，由買賣雙方按交易金額各付百分之0.1提高至百分之0.13後，2022年全年證券市場成交額約30.7億元，按年下降了25.4%。她稱有指交投轉弱是不少上市公司市值下滑的成因之一，而市值下滑有連鎖效應，包括影響企業在港上市的意欲及不利香港作為國際金融中心的定位，提議當局會否考慮因應外圍環境因素等，將股票印花稅回復至原本水平或調低至百分之零。