葉劉倡醫管局用簽約方式　拒專科訓練醫生限期內離開

立法會一個委員會討論提升資助大學的醫療教學設施，預計要約200億元，當局表示，下個學年起3個學年內，首年學士學位醫療培訓學額將每年增加72個。多名議員表示支持，但批評部分醫護人員有違醫德，其中新民黨葉劉淑儀批評有醫護人士失德，敦促大學強化醫護人員對社會服務的承諾，又建議醫管局應該要求接受專科訓練的醫生簽約，要求他們在限期內不准離開。

批罷工醫護失德 促大學 強 化 服務社會承諾

葉劉淑儀指，自己曾接獲投訴，稱有醫護人員在工作時評論病人身體某部位的大小，批評是很「無禮貌、不應該、非常不尊業」，亦有護士講粗口，更有醫護在2020年新冠疫情期間罷工要求封關等，認為他們是嚴重失德，當中涉及教育及醫管局管理的問題，希望大學能強化醫護人員對社會服務的承諾，亦希望大學「有腰骨」，提醒醫科生不要只是賺錢，而要以病人利益為依歸。

葉劉淑儀又建議，醫管局需要改革，本港醫生人工可以媲美英美，惟部分醫生做了3年就辭職，原因是外面的專科人工較高以及社會文化過於看專科，認為醫管局應該要求接受專科訓練的醫生簽約，要求他們在幾多年內不准離開，否則醫管局變成「木人寺」，醫生鍛鍊好就出外賺錢，即使輸入幾多醫生亦無法填補流失。

陳應城：有將醫德元素融入學科

港大醫學院副院長陳應城指，有將醫德的元素融入學科，並透過工作訪和小組討論，加強醫科生注重醫德的氛圍。他又指，在疫情前亦有安排學生到港大深圳醫院進行短期實習，以及到内地交流學習，希望提升學生對國家、民族承擔，醫學院會在疫情後再派學生到深圳醫院實習。