葉劉指高級公務員難望加薪7.26%　批部分過於重視程序無承擔

新民黨立法會議員，以及行政會議成員的葉劉淑儀，今早(21日)在一個電台節目中表示，對於早前公務員薪酬趨勢調查初步結果指，高級公務員加薪幅度為7.26%，葉劉指現時社會很難接受有關的幅度，她認為最終不太可能達到有關加薪幅度。而她又表示，支持政府架構重組方案，又指有部分公務員過於重視程序，是「避風險、無承擔」的表現。

葉劉淑儀今早出席商業電台的訪問。對於公務員薪酬趨勢調查的初步結果，顯示高級公務員的加薪幅度為7.26%。她指有關加幅最終需要由行會審批，而行會考慮的不只一個因素，會綜合社會經濟、政府負擔、公務員士氣、通脹等6個因素作考慮，故她認為最後不太可能加薪7.26%。

認為律政司副司長有需要

被於政府架構重組方案，葉劉認為有其必要，因此新民黨會支持。她指現時部分政策局，例如運輸及房屋局管轄範圍太闊，有需要分拆為2個政策局，並有必要增設文化體育及旅遊局。至於有關3個副司長的職位，尤其是律政司的副司長，她指目前環境下，有不少香港司法制度的負面報道，律政司司長工作較以往多，因此有需要副司長協助。

葉劉淑儀又批評，現時有部分官員太過着重程序，是「避風險、無承擔」的表現，例如屋宇署、地政總署被指批則、改則太慢等。不過她亦認同公務員有為香港作出貢獻。葉劉又指對下屆政府有很大期望，認為首要處理房屋及土地問題，並延續北部都會區及明日大嶼等發展策略。