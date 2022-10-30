葉劉淑儀批屯門新屋邨鼠患嚴重　倡邀「鼠王興」視察謀對策

屯門54區的公屋和田邨和菁田邨陸續落成和入伙，行政會議召集人、新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀，周末與前新民黨成員、現任屯門區議員蘇嘉雯到場考察。她指，54區所有樓宇落成後可容納10萬人，是個自成一角的社區，卻欠缺一個公共運輸交匯處，居民要步行一段頗長距離才到巴士站，又批評房屋署為何不能盡快安裝防鼠欄，令老鼠現時仍可沿平台爬入兩條屋邨的單位。

搭巴士要日曬雨淋居民叫苦

葉劉淑儀今日(30日)在社交網站發文稱，居民由兩邨步行至巴士站隨時花上半小時，沿路卻沒有任何上蓋或遮擋設施，每日出入的居民均需日曬雨淋，不但一般居民叫苦，對於長者及孕婦來說更是苦不堪言。

菁田邨有5幢大廈圍繞祖墳而建，她引述居民表示圍著私人墓地的園景布置極為密集，外表雖然美觀，惟老鼠便容易在此中匿藏，捕鼠難度大增。她又說，墓地與屋邨之間的老鼠網極為簡陋，其隙縫闊度竟足以讓貓狗通過，保安雖然已放置鼠餌，但鼠患情況嚴重故作用不大。