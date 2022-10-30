葉劉淑儀批屯門新屋邨鼠患嚴重　倡邀「鼠王興」視察謀對策

屯門54區的公屋和田邨和菁田邨陸續落成和入伙，行政會議召集人、新民黨主席兼立法會議員葉劉淑儀，周末與前新民黨成員、現任屯門區議員蘇嘉雯到場考察。她指，54區所有樓宇落成後可容納10萬人，是個自成一角的社區，卻欠缺一個公共運輸交匯處，居民要步行一段頗長距離才到巴士站，又批評房屋署為何不能盡快安裝防鼠欄，令老鼠現時仍可沿平台爬入兩條屋邨的單位。
搭巴士要日曬雨淋居民叫苦
葉劉淑儀今日(30日)在社交網站發文稱，居民由兩邨步行至巴士站隨時花上半小時，沿路卻沒有任何上蓋或遮擋設施，每日出入的居民均需日曬雨淋，不但一般居民叫苦，對於長者及孕婦來說更是苦不堪言。
菁田邨有5幢大廈圍繞祖墳而建，她引述居民表示圍著私人墓地的園景布置極為密集，外表雖然美觀，惟老鼠便容易在此中匿藏，捕鼠難度大增。她又說，墓地與屋邨之間的老鼠網極為簡陋，其隙縫闊度竟足以讓貓狗通過，保安雖然已放置鼠餌，但鼠患情況嚴重故作用不大。
形容菁田邨如「無掩雞籠」
兩條屋邨現已陸續入伙，但葉劉淑儀指並沒有太多商店進駐，到毗鄰欣田邨或附近兆康苑購物的路程也不算短。此外，她又批評政府遲遲不願意興建D7路，未能完善連結和田、菁田和欣田邨，倘唯一的欣寶路擠塞便令三條邨的交通癱瘓。
另外，葉劉淑儀發現菁田邨的樓梯可以直上貼近民居的平台，形容屋邨猶如「無掩雞籠」、造成嚴重治安隱患，批評屋邨設計師只從美觀角度出發，而未有考慮治安及民生配套等因素。交通方面，蘇嘉雯向葉劉淑儀指出，巴士站配套極為簡陋，連上蓋也沒有，並指政府部門回覆訴求時解釋地底有許多設施故遇上阻滯，葉劉淑儀相信與工程涉及多個部門協調、過程繁複有關。
葉劉淑儀認為，政府在解決土地問題的同時，也要讓市民居住時獲得「幸福感」，建議邀請號稱「鼠王興」的政務司副司長卓永興到當地視察，替居民想辦法除鼠患、改善交通配套等。