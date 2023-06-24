葉劉淑儀指普選要重新來過　並稱須獲中央信任

行政會議召集人兼新民黨主席的葉劉淑儀，在今早（24日）接受電台訪問時指出，因為經歷2019年的社會事件，令到落實普選需要「從頭來過」，又指預計需要押後很長時間，直到香港能獲得中央信任，不會成為反中基地。

葉劉淑儀今早出席商台節目接受訪問，她指出因為香港經歷2019年的社會事件，令普選的進程需要重新開始，她相信普選將要押後很久，並直到香港獲得中央信任，不會成為反中基地。她又認為中央與香港都要客觀分析一人一票的好處，以及會否成為民粹的社會，影響經濟發展。

未看過23條立法草案

對於《基本法》23條的立法，葉劉表示特首已表明會在明年完成，相信保安局在進行有關的工作。不過她指仍未見過條例的草案。葉劉又指，立法時機在社會越和平越好，但仍要盡快履行香港的憲制責任。她又指，政府需要向市民解釋清楚法例，與其他地方相比已不算嚴厲。

對於有關香港在今年公布的世界競爭力排名，跌至第7。葉劉指香港過去幾年防疫嚴謹，必然影響了競爭力。又指新加坡在疫情相對寬鬆。她指現時物價高企，經濟增長放緩，相信香港可利用交通及基建，以及地理上的優勢，在明年經濟發展會有回升。

「背靠祖國」勞工要幾多有幾多

至於有關輸入外勞，葉劉指全球面對人口老化及生育率下降，加上香港經歷多次移民潮，令勞動人口減少，而她認為香港有「背靠祖國」的優勢，勞工「要幾多有幾多」。她指香港在引入優質勞工的同時，要顧及本地人的薪酬水平。

另外葉劉亦表明反對收回粉嶺高爾夫球會的部份用地作建屋，她認為有關建屋的批評與事實不符，因為建屋用地只有9公頃，而且最快2031年才入伙，認為政府應值得思考。又指有人抹黑高球運動，認為不應將高球與社會看作對立。