葉劉淑儀：內地通關見曙光 總商會促盡快0+0推經濟

本港入境措施改為「0+3」一星期，新冠肺炎疫情未見大反彈，香港總商會期望港府盡快解除所有入境限制、實施「0+0」，以便帶動客流、商務和大型活動回流香港，刺激和推動經濟，但承認即使推出「0+0」，只要仍未與內地通關便不能回復往日優勢。行政會議召集人葉劉淑儀認為，本港要取消入境醫學監察才能吸引遊客，又形容與內地通關已看到曙光。 入境「0+3」措施上周一(9月26日)生效，首6日平均每日有近5,350人從機場抵港，較生效前6日平均每日4,885人有增加。香港總商會總裁梁兆基昨在一個電台節目透露，商界目前已「磨拳擦掌」準備好重新出發，但指舉辦大型活動通常都需時一至兩個月預備，故希望政府能盡快實施「0+0」，又稱即使今季能夠落實，成效最快也要明年首季才看到。

調查反映一成企業永久撤離 梁兆基稱，本港仍然有一定競爭優勢，但引述早前總商會一項調查的結果指，約三成大型企業在第五波疫情最高峰時期，表明會考慮或已經遷離香港，有一成更屬長遠遷離，形容是一個非常重要的「響號」。他認為，作為中西橋樑的香港即使與國際通關和「0+0」，若仍未能與內地完全通關就不算復常，覺得本港與內地通關後始真正恢復以往優勢。 田北辰：核酸檢測是遊客心魔 身兼立法會議員的葉劉淑儀亦在一個電視台節目建議，本港應盡早與內地通關，因內地人佔訪港遊客比例最多，不過她形容現時已看到曙光。她又說，放寬至「0+3」後海外抵港的，大多都是來港做生意或回港探親，促請政府推行「0+0」，即取消入境人士的醫學監察要求，以便吸引更多遊客。另一立法會議員田北辰更在社交網站直指，外國人訪港最大「心魔」是要接受強制核酸檢測，認為他們難確保行程期間檢測不會確診，「一個唔好彩驗到陽性就成個Trip(旅程)壽終正寢」，希望政府能撤銷抵港人士核酸檢測安排，令他們放心遊港。 政府計劃安排擬入境內地的人士，先到落馬洲河套區社區隔離設施接受「逆隔離」，即在港完成內地所需的檢疫要求，然後經「閉環方式」入境深圳。葉劉淑儀指出，科技發展、進步得很快，而每屆政府任期只有5年，相關「逆隔離」安排如佔用土地1年，便等於窒礙或拖慢河套區科技發展進度。

