葉劉淑儀：香港民主實驗失敗　西方模式「從不是中國傳統」

2019年反修例事件後，中央出重手頒布實施《港區國安法》及為23條立法，落實「愛國者治港」。行政會議召集人葉劉淑儀表示，本港過去20年的民主實驗失敗，因與「中國傳統」格格不入，她指應由中共支持者管治香港，而非民選代表。作為新民黨港島西直選立法會議員的她說，市民不會為共同利益投票，遵循民意是危險的事，形容「『長毛』和『癲狗』不會回來議會」。

葉劉淑儀接受《泰晤士報》訪問時直言，香港政局現時將有一段長時間不會再出現反對派，又指香港必須由中共支持者管治，而非民選代表，西方民主制度的模式必須有競爭、多元化、多樣性，但這從來不是中國的概念，從來不是中國傳統，形容遵從民意是危險，因選民不會為共同利益投票，只考慮自己利益。