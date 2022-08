葉劉澄清倡免內地人印花稅僅新民黨意見 政府無討論放寬物業印花稅

行政會議召集人葉劉淑儀接受《彭博社》訪問時表示,政府可考慮向內地置業人士撤銷雙倍印花稅,「內地居民及專業人士,強烈要求為他們撤銷物業雙倍印花稅(clamoring for the double stamp duty to be waived for them),我覺得政府應該所有措施都在考慮之中,這是政府可以考慮的事情,你知道我不能代行政長官保證,但相信措施可以提升地產市場興趣。」《彭博》其後亦字眼由「正考慮」免除內地買家雙倍印花稅,修改為「可能考慮」。葉劉淑儀其後發新聞稿澄清,當時訪問內容只是回應如何吸引人才來港,並非指特區政府正在考慮任何具體措施;又指訪問提及建議放寬的稅項是買家印花稅(BSD),亦是新民黨將在下月的施政報告諮詢向特首提交的其中一項建議。

財政司司長辦公室發言人表示,針對有報道指政府考慮放寬物業印花稅,政府澄清沒有相關討論,並明確指出沒有任何相關計劃。

報道於昨早近11時刊發後,地產股應聲炒上,政府發出的澄清,地產股走勢急轉由升轉跌。香港住宅物業的印花稅主要分4類,包括從價印花稅(AVD、按照基本印花稅階,第2標準稅率計稅,稅項由$100至樓價4.25%不等,視乎樓價而定)、雙倍印花稅(DSD、如非香港人,或已持有一層香港住宅,稅率是劃一15%)、買家印花稅(BSD、如非香港永久居民,或公司名義購買住宅,額外繳交15%買家印花稅),以及額外印花稅(SSD、以簽臨約起計購入住宅3年內售出,需要繳交額外印花稅,須繳付樓價10%至20%額外稅率)。