熱門搜尋:
母親節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA Victoria Blossom 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-05-06 16:40:19

葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會　指今年應付選舉不會訪美

分享：
葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會，指今年應付選舉不會訪美。(陳芷晴攝)

葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會，指今年應付選舉不會訪美。(陳芷晴攝)

行政會議召集人葉劉淑儀創辦的匯賢智庫本月19至21日將舉辦第二屆全球繁榮峰會，包括討論貿易戰、熱戰及環球經濟。葉劉指貿易戰下更突顯香港作為自由貿易港的地位，要繼續進行民間外交工作。

有關貿易戰的專題討論上，有來自內地及歐洲的專家。被問到是否刻意不請美國代表到場，葉劉否認並指去年有較多美國專家，令人形容是透過香港舉行中美對話。今次有份協辦峰會的香港歐洲商務協會希望有多些歐洲代表，因為實質上美國參與貿易的份額不多，歐盟則佔很多。葉劉指今年獲世界經濟論壇邀請，在峰會期間舉行閉門會議，討論國際貿易、安全等議題，有約20名來自美國、香港、北京等專家參與，當中包括美國駐港澳前總領事唐偉康，亦有美國智庫代表。

adblk5
葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會，指今年應付選舉不會訪美。(陳芷晴攝)

葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會，指今年應付選舉不會訪美。(陳芷晴攝)

新民黨今年不會訪美

新民黨原定上月訪美，在貿易戰下取消。葉劉解釋因為美國總統特朗普「日日話中國有人搵佢，我唔想畀人誤會，覺得時機唔適合訪美」。不過，她指今年有大量立法工作，亦要準備選舉工作，無法再抽時間訪美。葉劉認為貿易戰下更突顯香港的獨特地位，是少有仍維持零關稅的地方，亦有自由貿易。她指即使荷里活電影無法在內地上映，亦可在香港如常上映。

行政長官李家超會在峰會的歡迎晚宴致歡迎辭，葉劉亦會致歡迎辭。峰會主題演講是當代中國與世界，由中國公共外交協會會長吳海龍主講。今年峰會設5個專題，分別是航天科技的希望—突破與潛力；人工智能與未來的工作；貿易戰、熱戰及環球經濟；氣候變化與可持續發展；香港在不斷變化的世界中的橋樑作用。

adblk6
亞洲富豪排名2025｜香港5上榜家族（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜李氏家族排名20（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜嘉道理家族排名16（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜包氏及吳氏家族排名14（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜鄭氏家族排名12（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜郭氏家族排名5（am730製圖） 亞洲富豪排名2025｜印度阿巴尼家族排名第1（am730製圖）

【立即參加】送Rollink全球最輕薄可摺疊手提行李箱🧳！

ad