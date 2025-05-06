葉劉牽頭辦第二屆全球繁榮峰會　指今年應付選舉不會訪美

有關貿易戰的專題討論上，有來自內地及歐洲的專家。被問到是否刻意不請美國代表到場，葉劉否認並指去年有較多美國專家，令人形容是透過香港舉行中美對話。今次有份協辦峰會的香港歐洲商務協會希望有多些歐洲代表，因為實質上美國參與貿易的份額不多，歐盟則佔很多。葉劉指今年獲世界經濟論壇邀請，在峰會期間舉行閉門會議，討論國際貿易、安全等議題，有約20名來自美國、香港、北京等專家參與，當中包括美國駐港澳前總領事唐偉康，亦有美國智庫代表。

新民黨今年不會訪美

新民黨原定上月訪美，在貿易戰下取消。葉劉解釋因為美國總統特朗普「日日話中國有人搵佢，我唔想畀人誤會，覺得時機唔適合訪美」。不過，她指今年有大量立法工作，亦要準備選舉工作，無法再抽時間訪美。葉劉認為貿易戰下更突顯香港的獨特地位，是少有仍維持零關稅的地方，亦有自由貿易。她指即使荷里活電影無法在內地上映，亦可在香港如常上映。

行政長官李家超會在峰會的歡迎晚宴致歡迎辭，葉劉亦會致歡迎辭。峰會主題演講是當代中國與世界，由中國公共外交協會會長吳海龍主講。今年峰會設5個專題，分別是航天科技的希望—突破與潛力；人工智能與未來的工作；貿易戰、熱戰及環球經濟；氣候變化與可持續發展；香港在不斷變化的世界中的橋樑作用。