葉劉直率得罪上司被批不擅社交　擔任社交秘書邀約上司遊船河｜Ray Online

葉劉近日接受閱讀平台專訪，話要攻自己嘅短板，例如被批評唔擅於交際，就舉辦多啲社交活動，如果其他人話你怕醜，就應該大膽出嚟同人應酬。另一個例子就係當年參選特首遇到好多冷言冷語，有人問一旦落選點算，佢回應「返工囉！我係立法會議員，唔使辭職選特首，如果冇足夠提名，第二日就返工。雖然有人背後笑我不自量力，話我係失敗者，但我當聽唔到」。葉劉話自己勝在夠硬淨，「畀人摑幾巴都可以」，佢希望可以傳承勤力同捱得打嘅良好基因，所以而家冇咩特別諗法，只係希望抱孫！

行政會議召集人葉劉淑儀喺政壇多年，佢回想當年做政務主任(AO)，因為性格直率得罪上司，換嚟負評被指唔擅於社交。佢嘅對策就是爭取做政務官協會嘅社交秘書，不斷舉辦活動邀請上司遊船河、去飯局。

葉劉話咩都看化晒

至於葉劉平時點樣減壓呢？佢話已經冇咩唔開心，咩都看化晒，形容而家係無求，做佢鍾意嘅嘢，唔係為報酬。佢話因為冇咩執念，人可能變得隨和，多咗份風趣幽默。平時網民都好留意葉劉嘅裝扮，佢話為咗著靚衫，好注意健康同飲食，務求維持體重。至於護膚，葉劉反而比較隨意，以前只係做基本防曬，直至近年「奔七」先開始「做 Facial」。

另一方面，葉劉出名英文好，今年書展推出《跟葉太學英文8》。佢直言好多人嘅英文水平只係足夠應付去超級市場，講唔出完全正確嘅句子。葉劉話良好嘅英文能力令佢成功過五關、斬六將，攞到官場嘅入場券，喺仕途平步青雲，受用終身。佢又分享後生嗰陣，同同事一齊為外籍上司起花名，例如姓Taylor嘅就叫裁縫，因為近似「Tailor」； 姓Jacob嘅就叫餅乾，因為以前有「Jacob's Club Biscuit」；將民政事務助理專員叫做「狗仔」，因為英文職銜Assistant District Officer (General) 嘅縮寫係ADOG，即係「A Dog」，年紀大咗就叫「狗叔」。