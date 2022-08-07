葉劉讚李家超政府首月表現獲更高信任 籲慎慮收回32公頃粉嶺高球場

李家超班子上任一個多月，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在一個電台節目表示，本屆政府表現相當不錯，形容開局好，讓人看到積極及團結精神。她指，有民調顯示，市民對本屆政府的信任度高於上屆，她相信由於本屆政府重視民生，例如處理MIRROR演唱會事故上反應快、亦人性化處理傷者家屬來港等，她有信心在特首李家超領導下，特區政府可逐步破解不同問題。

今屆政府亦表明會致力解決市民房屋問題，包括計劃收回粉嶺高球場32公頃土地發展，葉劉淑儀指，不方便透露行會討論內容，但提到有關計劃是上屆政府決定，又指環評報告說明最多只可收回9公頃；提到若在這樣狹窄的地方增加3萬名居民，北區區議會表示反對、上海鄉事委員會也表示反對，認為政府若自稱聽民意，應審慎考慮是否堅持上屆政府決定，破壞有歷史、生態價值球場。她認為，政府可先考慮發展綠化帶，又指緩衝區的面積不需要太大，可善用連用內地經濟帶的土地，例如文錦渡、沙嶺一帶等。

葉劉淑儀提到，雖然有人才選擇離開香港，相信只要逐步恢復通關，便會有商機，經濟會復蘇，人才亦會返港。她又說，特區政府希望盡快與世界各地通關，並將推出「紅黃碼」，相信在解決技術問題後便會宣布。

就美國眾議院議長佩洛西訪台，葉劉淑儀說嚴重影響中美關係，中方其後取消或暫停中美8項交流與合作，只涉及軍事及氣候等範疇，避開經貿方面，相信對香港沒有影響，又認為香港不用禁止台灣貨品入口。她又批評佩洛西一向抹黑「一國兩制」，過去已有劣跡，而特區政府官員在佩洛西訪台後隨即發表聲明譴責，反映官員有信念，支持國家安全及利益。

至於新民黨副主席、立法會議員容海恩日前登報與涉嫌違反《國安法》被通緝的袁弓夷脫離翁媳關係，葉劉淑儀指，那是屬於容海恩的家事，不作評論，但認同容海恩是愛國愛港的議員。