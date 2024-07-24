葉劉點名有「盛事」欠關注難吸旅客 促棄「廣撒網」免再倒錢落海

葉劉以2月舉辦的「Chubby Hearts Hong Kong」為例，政府慷慨地資助主辦方780萬港元，但對活動的討論始終只停留在本地的媒體間，並未引起境外媒體關注，遑論吸引旅客訪港(葉劉fb/資料圖片)

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀早前於《明報》以「盛事貴精不貴多」為主題撰文，質疑今年全年本港舉辦多達數百項大型盛事，「數量雖龐大，惟當中不少活動或規模太小，或目標客群太窄，有些只是行業展覽」，難以吸引旅客訪港，實在不能稱之為盛事；但政府卻為不少「盛事」提供資助，惟活動吸金力相當有限，非但不能振興消費市道，反而導致公帑「打了水漂」。

葉劉淑儀指出，對國際級大型盛事較主流的定義源自蘇黎世大學在2015年一篇論文中提出的標準。作者認為一項盛事活動的訪客人數（visitor attractiveness）、轉播收益（mediated reach）、活動成本（cost）及對城市基建規劃的影響（urban transformation）都要達到一定規模才能定義為國際級大型盛事。因此，如Taylor Swift 及其他國際級巨星的巡迴演唱會，或像 LIV Golf 巡迴賽和七人欖球賽等大型體育賽事屬國際級大型盛事。但規模如此龐大的活動，涉海量的前期籌備工作，對場地有一定要求，每年能舉辦一至兩場已不易。