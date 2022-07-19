葉劉：新一屆行會氣氛好　李家超較平易近人肯聽意見

行政會議召集人葉劉淑儀在電台談到新一屆政府行政會議情況，她形容氣氛好，行政長官李家超較平易近人和肯聽意見，未來會優先處理本港抗疫和通關問題。她認為，行會成員之間應分工解釋政策，加強向社會解説。她近日接受傳媒訪問時，否認2019年反修例風波責任在於行會，而是當時特首林鄭月娥「好堅決」，行會才支持修例。

提不同意見與要求外國制裁存差別

對於港澳辦主任夏寶龍昨日表示反中亂港、亂澳分子賊心不死，當中是否針對民主黨，葉劉淑儀指，在西方國家拉攏盟友針對中國下，勾結外國勢力是大忌，在目前地緣政治下，中央領導人必定會提高警惕，但她認為提出不同意見與要求外國制裁存有差別，中央已提出「愛國者治港」的「金標準」，若要進入議會和參與管治，就要符合中央要求，至於民主黨是否需要解散，就要視乎過往的實際行動。

料23條立法 針對竊取國家機密行為

她續稱，《基本法》規定本港有責任就23條立法，最逼切要處理的勾結外國勢力和分裂國家等罪名，目前已經涵蓋在《港區國安法》內，相信23條立法會特別針對竊取國家機密的行為。她認為目前23條立法阻力，不及她2003年做保安局長的時候，但認為不同局長要口徑一致，幫助解說。

在防疫方面，葉劉淑儀指創新科技及工業局長孫東已表明，政府無中央系統記錄市民出行資料，現階段「安心出行」實名制並不可行，她相信醫務衛生局長盧寵茂提出「實名制」做法，是希望盡快解決入境人士隔離限制問題，強調政府在防疫和通關之間要小心平衡。