葉劉：議員若只做「舉手機器」　官員警覺倒退或忽略社會隱患

新一屆立法會即將履新，成功「交棒」的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀接受《經濟日報》訪問時談及行政立法關係，指現時立法會議員非常配合政府，但認為議員應有制衡角色，希望官員坦然接受議員提問，不要視為拖政府後腿，「若甚麼都不問，純粹做舉手機器，可能官員會覺得日子容易過一些，但官員的警覺性會倒退，有時候會忽略了社會的隱患」。

新民黨議席減半 不怕被排擠

現年75歲的葉劉淑儀說本來打算最多做多一屆，惟「接班人」陳家珮已準備好，對17年議會生涯沒遺憾，未來會繼續進行智庫及青年工作。對於新民黨在新一屆立法會議席減半，葉劉淑儀指不怕在議會被排擠，新民黨會加強地區工作，已就兩年後的區議會選舉與四年後的立法會選舉，作策略籌備。