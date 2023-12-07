葉劉︰香港仔街市翻新重開冷清 商戶嘆市民北上消費紛退租

食環署「街市現代化計劃」首個項目、香港仔街市今年4月重新開業以來，多間商戶退租，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀昨日(6日)早上與該黨參選區議會的候選人到香港仔街市與商戶街坊交流及吃早餐，發現街市甚為冷清，人流遠遜如期，商戶叫苦連天紛紛離場，表明會向食環署要求設法增加人流。

「如何負擔每月 7 萬開支？」

葉劉表示有商戶反映最初對翻新後的街市期望甚殷，縱然每個舖位月租高達4至5萬，更要額外繳付萬多元冷氣費也樂意租下。惟開業至今人流遠遜如期，不論是肉檔、濕貨或頂層熟食中心均非常冷清。有小本經營商戶慨嘆市民或選擇北上消費，「生意慘淡下如何負擔每個月接近7萬元的基本開支？」