葉國謙料習近平短暫訪港 科學園限出入 官員酒店「閉環」 警續布防

國家主席習近平將會出席本港回歸25年慶祝活動，新一屆特區政府就職禮，是否親身訪港及具體細節，仍有待公布。全國人大代表葉國謙估計習近平訪港機會非常高。盛傳領導人會參觀科學園，據指，科學園已發通告通知所有上班人士於周四下午2時後，須限制在園區公共空間活動及進出各大樓。園內商戶將暫停營業，一帶住戶亦受影響，有住戶帖文指所有公共交通工具在周四當日將不會於科學園及創新路停站。另外，有消息指，部分官員昨起到酒店「閉環」管理，預備出席慶典。
據指領導人將參觀的科學園宣布，周四(30日)舉辦「創科活動」，並將實施特別保安程序及安全措施予以配合。運輸署在當日下午2至7時半會封路，禁止車輛及單車行駛，停車場亦會關閉，期間限制園內人士出入，部分商舖及食肆會相應調整營業時間。科學園當日中午12時至2時，將會有免費穿梭巴士接送乘客往返科學園和大學站，方便園內人士離開。穿梭巴士將於晚上7時半後才恢復行駛。
科學園多個商戶發文指，因應特別安排周三下午2時起關門，至周五才恢復正常營業時間。網上亦有帖文引述居民消息指，所有公共交通工具在周四當日亦不會於科學園及創新路停站，而所有在白石角下車的乘客亦要被檢查。
會展西九繼續布防
除科學園外，將舉行七一升旗禮及舉行政府換屆就職禮的灣仔會展一帶更是重中之重保安區域。據指，會展至告士打道將設兩層保安區，其中港灣道及會議道的「核心保安區」，所有人進入都要接受安檢及出示證件，經過或會遭截查，金紫荊廣場附近路段需改路，並設置藍白色巨型水馬陣。較外圍的告士打道一帶可如常出入，鷹君中心通往會展的天橋兩旁，放置鐵馬，有藍旗提醒市民不准停留。有傳領導人訪港或選乘高鐵及將參觀香港故宮文化博物館，大批軍裝警員繼續在高鐵西九龍站以及西九文化區一帶加強巡邏，據指同會分兩層保安區。
多名官員入住酒店「閉環」
另外，據了解，禮賓府周四設晚宴接待國家主席習近平，現任及候任官員會出席。保安局長鄧炳強、運房局長陳帆、候任教育局長蔡若蓮、候任醫務衛生局長盧寵茂等昨晚陸續到君悅酒店。有傳媒引述消息指，部分現屆及候任官員昨起將提早入住灣仔萬麗海景酒店及君悅酒店作「閉環」管理，免除與家人接觸，但仍可繼續「點對點」返回辦公室工作，但開會則以視像出席，亦不可外出用膳。至於上周確診的候任政務司司長陳國基及政制及內地事務局長曾國衞，快速測試已轉陰性，周五前料可重回社區；能否參與新一屆政府就職宣誓儀式，陳國基說將交由政府決定。
全國人大代表葉國謙昨稱，若香港疫情沒有出現突變，相信習近平將親身來港，但預料只作短時間逗留。全國人大常委譚耀宗則稱，目前不評估或揣測習近平親自訪港機會，相信將有正式公布；又稱習近平答應「出席慶回歸活動」，已表示對特區的重視，以及關懷和支持香港同胞。另外，他透露，七一會出席兩場大型慶祝活動，暫時只獲告知要每日核酸檢測，以及在活動前一日入住指定酒店，但未知具體入住時間及地點。