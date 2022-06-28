葉國謙料習近平短暫訪港 科學園限出入 官員酒店「閉環」 警續布防

國家主席習近平將會出席本港回歸25年慶祝活動，新一屆特區政府就職禮，是否親身訪港及具體細節，仍有待公布。全國人大代表葉國謙估計習近平訪港機會非常高。盛傳領導人會參觀科學園，據指，科學園已發通告通知所有上班人士於周四下午2時後，須限制在園區公共空間活動及進出各大樓。園內商戶將暫停營業，一帶住戶亦受影響，有住戶帖文指所有公共交通工具在周四當日將不會於科學園及創新路停站。另外，有消息指，部分官員昨起到酒店「閉環」管理，預備出席慶典。

據指領導人將參觀的科學園宣布，周四(30日)舉辦「創科活動」，並將實施特別保安程序及安全措施予以配合。運輸署在當日下午2至7時半會封路，禁止車輛及單車行駛，停車場亦會關閉，期間限制園內人士出入，部分商舖及食肆會相應調整營業時間。科學園當日中午12時至2時，將會有免費穿梭巴士接送乘客往返科學園和大學站，方便園內人士離開。穿梭巴士將於晚上7時半後才恢復行駛。

科學園多個商戶發文指，因應特別安排周三下午2時起關門，至周五才恢復正常營業時間。網上亦有帖文引述居民消息指，所有公共交通工具在周四當日亦不會於科學園及創新路停站，而所有在白石角下車的乘客亦要被檢查。