葉柏強指6個月至6歲童流感疫苗接種率不理想　憂未能建免疫屏障

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，流感高峰期最快可能在2月出現，而今年本港6個月至6歲的兒童流感疫苗接種率很不理想，非常擔心他們沒辦法建立足夠的免疫保護屏障。

擔心港人外遊把病毒帶回港

葉柏強表示，本港今年1月中開始爆發流感，部分沒有接種流感疫苗的長者和幼童感染後出現肺炎、肺積水等嚴重併發症，個別幼童有可能因流感引發可致命的腦炎。葉柏強說現時北半球多個地區如日本、南韓、內地、新加坡以及歐美國家，均出現流感疫情，以H1N1甲型流感為主。隨着農曆新年接近，外遊到流感爆發嚴重的地方人數增多，不少港人可能會於外地染病後把病毒帶回港。