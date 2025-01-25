葉柏強指6個月至6歲童流感疫苗接種率不理想　憂未能建免疫屏障

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強表示，流感高峰期最快可能在2月出現，而今年本港6個月至6歲的兒童流感疫苗接種率很不理想，非常擔心他們沒辦法建立足夠的免疫保護屏障。
擔心港人外遊把病毒帶回港
葉柏強表示，本港今年1月中開始爆發流感，部分沒有接種流感疫苗的長者和幼童感染後出現肺炎、肺積水等嚴重併發症，個別幼童有可能因流感引發可致命的腦炎。葉柏強說現時北半球多個地區如日本、南韓、內地、新加坡以及歐美國家，均出現流感疫情，以H1N1甲型流感為主。隨着農曆新年接近，外遊到流感爆發嚴重的地方人數增多，不少港人可能會於外地染病後把病毒帶回港。
他又指，近日留意到同時感染流感和其他病毒，如人類呼吸道合胞病毒以及肺炎鏈球菌等病菌，會對患者帶來更嚴重的併發症和更高的風險，而接種流感疫苗是預防季節性流感及併發症最有效的方法。根據歐美地區的研究，流感疫苗可以減低整體人口感染流感風險四至六成，並大幅減少併發症。
世界衞生組織建議5至17歲兒童及青少年，應於一星期平均每天累積最少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動，但能夠達到此要求的香港小朋友只有約7至8%，超過九成學生未能達標。葉柏強解釋，香港小朋友大約6歲時的體適能表現跟其他地區非常接近，但約12歲後，他們跟其他地區，如中東，澳洲等地孩子的差距愈來愈明顯，整體體適能表現更相較內地主要城市差百分之20以上。
原文刊登於 香港電台