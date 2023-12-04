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本地
2023-12-04 10:01:56

葉柏強：本港及內地肺炎支原體感染個案大幅增加　梁子超：社區有一定程度免疫

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葉柏強：本港及內地肺炎支原體感染個案大幅增加

葉柏強表示，本港及內地肺炎支原體感染個案大幅增加。(資料圖片)

香港大學兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強在一個電台節目表示，本港今年冬季流感高峰期來得較遲，相信在明年1月至2月流感個案會上升。他又指，留意到社區個別病毒的感染個案持續上升，而本港及內地近期的肺炎支原體感染個案正大幅增加。他指，如果健康的市民感染肺炎支原體，影響會較細；但如果是長者、長期病患者或年紀較小，感染不同的過濾性病毒，再加上肺炎支原體，病情會惡化很多。

九成感染者會引發上呼吸道感染

葉柏強稱，肺炎支原體感染個案，在今年初至7月期間，每個月有數宗至十多宗，但由8月開始明顯增加，每個月都有百多宗感染，部分個案需要入院治療，甚至有個案同時感染3種病毒。他續說，肺炎支原體是常見的感染，很容易透過近距離接觸而感染，在院舍或學校容易出現爆發，又指九成感染者會引發上呼吸道感染，約5%至10%感染者或有較嚴重的下呼吸道併發症，個別較嚴重個案更可能影響腎臟功能。

梁子超：社區有一定程度免疫

梁子超指，社區有一定程度免疫。(資料圖片)

梁子超：肺炎支原體感染每數年現一次高峰

另外，呼吸系統專科醫生梁子超在同一個電台節目說，本港現時呼吸道病毒及肺炎支原體感染數字不算特別高，由於本港較內地復常早，不用太擔心因為內地輸入而引致本港出現的爆發。他指，肺炎支原體感染每隔數年會出現一次高峰，由於本港社區已經出現了一段時間，有一定程度免疫。

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