著名作曲家顧嘉煇離世　享年92歲 (持續更新)

【11:07更新】香港著名作曲家顧嘉煇在加拿大溫哥華離世，享年92歲。

曾創作《 獅子山下》等經典作品 與填詞人 黃霑並稱「煇黃」

顧嘉煇1931年在廣州出生，抗日戰爭爆發後，舉家移居香港。他的胞姐顧媚是上世紀五、六十年代著名歌星。顧嘉煇受音樂薰陶下，開始學習鋼琴，1961年參加邵氏電影《不了情》的作曲比賽，正式開始音樂生涯，其後創作了多首膾炙人口的代表作，並與已故著名填詞人黃霑合作，兩人有「煇黃」的稱號。顧嘉煇的經典作品有《啼笑因緣》、《狂潮》、《陸小鳳》、《家變》、《上海灘》、《倚天屠龍記》、《獅子山下》、《倆忘煙水裡》等。

顧嘉煇在1970年代初期至1980年代中期是其事業巔峰期，並與黎小田、許冠傑被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一，他在1982年獲頒授大英帝國勳章，表揚他為香港流行音樂作出的貢獻。

獲頒「金紫荊星章」 表揚為港樂壇貢獻

顧嘉煇自1990年代起淡出樂壇，長居加拿大溫哥華，投身藝術工作，惟閒中回港演出。在2007年，他獲電視台邀請，復出為慶祝香港回歸10周年製作的電視劇《歲月風雲》創作同名主題曲，又在2014年，獲香港中文大學頒授榮譽博士學位，香港中文大學合唱團為此舉辦《不朽香江名句－向顧嘉煇致敬》音樂會。到2015年，顧嘉煇決定正式退休，同年獲香港政府頒授「金紫荊星章」，以表揚他為香港樂壇的貢獻。顧嘉煇和夫人之後重返加拿大溫哥華，直至離世。