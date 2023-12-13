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2023-12-13 04:30:32
日報

著名編劇創作人 頭條新聞元老主持 林超榮病逝享年61歲

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林超榮 林超榮

香港著名創作人、人稱「超人」的林超榮血癌病逝，享年61歲。其好友沈西城在網上證實林超榮死訊，並在社交網站帖文悼念「好友超人林超榮離世！哀悼！」港台社交網頁發帖文，指「超人」樂於助人，永遠笑容滿面，是好同事亦是聽眾的快樂泉源，香港電台仝人對他的離去表達高度懷念。

林超榮是香港著名創作人、亦是跨媒體傳媒人，身兼司儀、主持人、香港傳媒人、電視及電影編劇多職。林超榮太太是著名傳媒人屈穎妍，二人育有三名女兒。

林超榮早於八十年代入行，以幽默手法見稱，憑著曾志偉與林敏驄主持的1990年亞視搞笑節目《開心主流派》揚名，後曾任無綫電視及電影編劇，作品有《笑聲救地球》、《中環英雄》、《漫畫奇俠》、《明月照尖東》、《歷咕歷咕對對碰》、《低俗喜劇》；最後一套作品是2016年上映的執導作品《江湖悲劇》。

他曾參與電台節目包括主持、編審或監製，如任商業電台第一台《十八樓C座》編劇多年，並為港台《頭條新聞》的元老級主持人；亦參與港台《開心日報》和商台《危險人物》等節目。

2013年至2017年，他出任香港電影編劇家協會會長。曾在浸會大學傳理系任講師、公開大學、嶺南大學任導師。

林超榮兩年前擔任YouTube Channel《夢飛行垃垃雜雜》主持時曾談及人生觀，當時直言於2020年有點傷感，因很多老朋友突然離世，所以更加居安思危，有想想臨終前有甚麼事情希望做到。

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