著名編劇創作人 頭條新聞元老主持 林超榮病逝享年61歲

香港著名創作人、人稱「超人」的林超榮血癌病逝，享年61歲。其好友沈西城在網上證實林超榮死訊，並在社交網站帖文悼念「好友超人林超榮離世！哀悼！」港台社交網頁發帖文，指「超人」樂於助人，永遠笑容滿面，是好同事亦是聽眾的快樂泉源，香港電台仝人對他的離去表達高度懷念。

林超榮是香港著名創作人、亦是跨媒體傳媒人，身兼司儀、主持人、香港傳媒人、電視及電影編劇多職。林超榮太太是著名傳媒人屈穎妍，二人育有三名女兒。

林超榮早於八十年代入行，以幽默手法見稱，憑著曾志偉與林敏驄主持的1990年亞視搞笑節目《開心主流派》揚名，後曾任無綫電視及電影編劇，作品有《笑聲救地球》、《中環英雄》、《漫畫奇俠》、《明月照尖東》、《歷咕歷咕對對碰》、《低俗喜劇》；最後一套作品是2016年上映的執導作品《江湖悲劇》。