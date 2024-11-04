葛珮帆促加快推行低空經濟試點項目 在海洋公園及迪士尼推低空旅遊

大灣區低空經濟聯盟與工作組交流後見記者，聯盟創會會長兼立法會議員葛珮帆指，如果政府採取開放態度，相信每區都會找到亮點發展低空旅遊，達致百花齊放。她提到最希望發展維港低空旅遊，現時有直升機提供維港低空旅遊，但比較昂貴。她相信如日後可用無人機提供維港低空旅遊，費用會大大減低，亦為旅客提供更嶄新的體驗。對於維港現時有很多禁飛區，葛建議劃分為不同飛行高度，避開救援直升機的飛行航道。另外，她認為在海洋公園、迪士尼樂園、地質公園、濕地、郊野公園等都可發展低空遊。除了景點方面，葛珮帆接獲離島和鄉村地區的長者意見，希望經視像診症後，醫院可用無人機送藥到鄉村，做到惠及民生。

建議發展低空跨境航線

聯盟榮譽顧問陳紹雄表示香港在發展低空經濟時不能獨善其身、單打獨鬥，需與大灣區內地城市「強強聯手」。聯盟建議發展低空跨境航線，與大灣區內地城市加強對接，落實後希望可在關口做到「一地兩檢」或「兩地一檢」。另外，陳紹雄希望政府完善法規，不止在現有的小型無人機令上「修修補補」，而是以嶄新思維，可能需制定新法例。

政府指會「邊做邊試」

葛珮帆引述政府「發展低空經濟工作組」組長、財政司副司長黃偉綸的回應，指需抱有探索精神發展低空經濟，會利用業界及學界力量一同發展，不會等所有基建完成後才開始發展低空經濟，會「邊做邊試」，顧及眼前以至長遠發展。聯盟榮譽顧問林筱魯指最振奮是政府工作組未開會，但已表明政府已準備好，他指民間同樣準備好，必定大有所為，希望政府在多方面接合民間力量。