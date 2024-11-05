葛珮帆促加快推行低空經濟試點項目 黃偉綸：明年初陸續推「監管沙盒」

今年的施政報告提出成立「發展低空經濟工作組」，大灣區低空經濟聯盟昨與工作組會面。聯盟建議加快推出試點項目，最希望推動維港低空旅遊，又期望將來可用無人機送藥到鄉村。擔任「發展低空經濟工作組」組長的財政司副司長黃偉綸表示，「發展低空經濟工作組」將於月內舉行首次會議，並希望明年初開始陸續推行「監管沙盒」。 大灣區低空經濟聯盟與工作組昨交流後見記者，聯盟創會會長兼立法會議員葛珮帆指，如果政府採取開放態度，相信每區都會找到亮點發展低空旅遊。她提到，最希望發展維港低空旅遊，現時有直升機提供維港低空旅遊，但比較昂貴。她相信如日後可用無人機提供維港低空旅遊，費用會大大減低，亦為旅客提供更嶄新的體驗。對於維港現時有很多禁飛區，葛建議劃分為不同飛行高度，避開救援直升機的飛行航道。

葛珮帆又認為在海洋公園、迪士尼樂園、郊野公園等都可發展低空遊。她亦接獲離島和鄉村地區的長者意見，希望經視像診症後，醫院可用無人機送藥到鄉村，做到惠及民生。 建議發展低空跨境航線 聯盟榮譽顧問陳紹雄表示，香港在發展低空經濟時不能單打獨鬥，須與大灣區內地城市「強強聯手」。聯盟建議發展低空跨境航線，與大灣區內地城市加強對接，落實後希望可在關口做到「一地兩檢」或「兩地一檢」。另外，陳紹雄希望政府完善法規，不止在現有的小型無人機令上「修修補補」，而是以嶄新思維，可能須制定新法例。