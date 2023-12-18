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2023-12-18 15:25:31

葛珮帆：有退休高官每日批評政府　可否加條款規管退休金發放

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葛珮帆：有退休高官每日批評政府　可否加條款規管退休金發放

葛珮帆：有退休高官每日批評政府　可否加條款規管退休金發放

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。立法會相關事務委員會討論有關事宜，民建聯議員葛珮帆表示一些已退休的高官，在取得退休金的情況下，每日批評政府，質詢當局可否在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，當局回應指暫無法修訂相關條例。

葛珮帆關注特區政府會否考慮仿傚外國的做法，如有退休官員「賣國」或危害國家安全，將失去退休金權益。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現有的退休金條例規管十分嚴格，如作出修訂，由於涉及幾十萬退休公務員，敏感度會很高，又指大部分退休公務員都恪守相關準則，因此暫無意修訂相關條例。

另外，公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會相關委員會表示，公務員工會的活動只要符合工會成立目的，包括為公務員爭取薪酬福利等，她看不到在這些情況下表達意見，會受到守則影響，只要有關表達方式合法，性質屬大眾接受就沒有問題。楊何蓓茵又提醒工會領袖，如果公開發表工會事務以外的意見就要小心，因為很多人會將領袖的意見，視為代表工會會員的意見。

議員普遍支持公務員守則諮詢稿

立法會議員陳振英要求局方解釋，何謂組織阻礙政府施政的活動。楊何蓓茵回應說阻礙政府施政的活動一般較為極端，例如一些會阻礙法定程序進行的行為，但她指一般理性、恰度的表達，不會被視為阻礙施政。楊何蓓茵強調若有公務員在網上呼籲他人採取行動，即使自己無「落手落腳」參與，都會視為一種行動。議員普遍支持《公務員守則》諮詢稿，楊何蓓茵表示若收回的意見沒有反對大原則，將會盡快推行守則，希望以月計的時間完成。

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