葛珮帆：有退休高官每日批評政府　可否加條款規管退休金發放

政府發表更新版《公務員守則》諮詢稿，列明不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見。立法會相關事務委員會討論有關事宜，民建聯議員葛珮帆表示一些已退休的高官，在取得退休金的情況下，每日批評政府，質詢當局可否在退休金條例加入條款，令發放退休金的做法更嚴格，當局回應指暫無法修訂相關條例。

葛珮帆關注特區政府會否考慮仿傚外國的做法，如有退休官員「賣國」或危害國家安全，將失去退休金權益。公務員事務局局長楊何蓓茵表示，現有的退休金條例規管十分嚴格，如作出修訂，由於涉及幾十萬退休公務員，敏感度會很高，又指大部分退休公務員都恪守相關準則，因此暫無意修訂相關條例。