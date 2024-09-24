董之英中學遲報名未能參賽 校方不向學體會提上訴　

被譽為「足球名校」的仁濟醫院董之英紀念中學，因逾期提交報名表而未獲准參加本學年的學界足球賽事，及後上訴亦遭主辦機構香港學界體育聯會裁定失敗。該校校長黃攸杰上星期「自揭」事件時，解釋事件與遺失報名系統密碼有關，惟近日報道指校方已改為承認收到學體會提供的新密碼。
法團校董會尊重學體會決定
校方昨回覆本報稱，法團校董會尊重學體會決定，不會就此提出上訴，又稱即使未能參與本屆沙田及西貢區足球精英賽事，學校仍會秉持初心，大力推動學界及青少年足球發展。學校又稱，歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，以釋除公眾對是次事件的疑慮。
教育局昨回覆指正調查事件，並要求學校呈交報告，如發現涉及校方處理不當或教師專業失德，定必嚴肅跟進處理，並繼續與學校保持緊密聯繫。學校昨派教職員到校園外，指示準備或正接受採訪的學生進入校園。
雷雄德：不接受上訴理由充足
學體會前董事會副主席、名譽顧問張勇邦昨在電台節目稱，過往曾發生類似逾期報名事件，惟組織有既定程序，「死線就係死線」，加上報名時間充裕，難以酌情處理。
香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德在另一電台節目稱，酌情處理應涉及特別理由，不包括人為疏忽，又稱學體會一致裁定不接受上訴的理由相當充足。