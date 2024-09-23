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2024-09-23 12:15:00

董之英學界足球｜校方承認由現職教師重設密碼　將公平處理涉事職員(更新)

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「足球名校」董之英遲報名事件，校方確認由現職教師重設密碼，承諾公平處理涉事職員。圖為早前校方召開記者會，希望學體會能酌情處理比賽申請。(資料圖片)

「足球名校」董之英遲報名事件，校方確認由現職教師重設密碼，承諾公平處理涉事職員。圖為早前校方召開記者會，希望學體會能酌情處理比賽申請。(資料圖片)

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【12:00更新】新增董之英最新回應

「足球名球」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名未能參與學界足球賽，逾期申請亦被學體會拒絕。校方指是因為離職體育科主任遺失報名密碼，不配合學校交接工作所致，惟有關說法被香港教育工作者工會(教工會)駁斥，指校方涉嫌卸責前體育教師，教育局亦就事件展開調查。有立法會議員今(23日)在電台指，學體會的決定是無可厚非，但認為校方與學體會應尋求折衷方法，讓學生有機會參賽。

另外，就教工會質疑校長卸責予前體育科主任身上，校方回應表示，暫未決定是否繼續上訴，並說待教育局完成調查後，會公平處理涉事教職員。

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董之英學界足球｜選委界(教聯會)議員鄧飛指，建議校方與學體會尋折衷方法讓學生參賽。(資料圖片) 難 學體會發新聞稿，指為的確保公平性，不能接納董之英逾期申請。(學體會新聞稿截圖) 校長黃攸杰多次落淚承認責任(無綫新聞畫面) 黃攸杰校長(左)及黃偉健校監向受影響的同學及家長致以萬二分歉意(仁濟醫院董之英紀念中學) 黃攸杰校長(左)及黃偉健校監向受影響的同學及家長致以萬二分歉意(仁濟醫院董之英紀念中學) 董之英素有「學屆皇馬」等美譽，多年來培育出32名加入港超聯的校友(資料圖片) 董之英因教職員疏忽，今屆學界賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽。(仁濟醫院董之英紀念中學官網) 董之英因教職員疏忽，今屆學界賽事報名截止後一日才遞交申請，被拒絕參賽。(仁濟醫院董之英紀念中學官網)

指奧運不會因國家禁止運動員參賽

選委界(教聯會)議員鄧飛指，站在未有協調好新舊體育科主任的交接事件上，校方的確存在責任。然而，他以奧運會為例，強調奧運不會因為某個國家被禁止參賽而不容許該國籍的運動員參加。他反問學體會和學校或各方人士，是否可以商量出更妥善的解決方法，因為舉辦這些學界比賽的目的，在於讓同學有機會成長及參與體育競技活動。

不過，教育大學健康與體育學系的高級講師雷雄德認為，學校是社會的縮影，應該要遵守規則。他提到該校重視足球文化，漏報或遲報的情況相對較少見。雷雄德認為雖然校方希望能夠獲得酌情處理，但酌情處理應該涉及特別理由，人為疏忽並不屬於特別理由，而學體會則一致裁定不接受上訴，認為理由相當充足。

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校方：目前最重要向前發展

另外，校方今(23日)回覆查詢時指，歡迎教育局介入調查，並希望盡快有調查結果，釋除公眾疑慮。校方還表示，待教育局完成調查後，會公平處理涉事教職員，強調目前最重要是讓學校繼續向前發展，並為足球學生尋找更多的比賽機會。

校方亦承認收到學體會提供的新密碼，是由現職教師負責重設，法團校董會目前仍在討論是否繼續上訴，校方昨日(23日)已覆函教工會。教工會在社交平台發文表示，正研究相關內容。