董之英學界足球｜校方承認由現職教師重設密碼　將公平處理涉事職員(更新)

「足球名球」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名未能參與學界足球賽，逾期申請亦被學體會拒絕。校方指是因為離職體育科主任遺失報名密碼，不配合學校交接工作所致，惟有關說法被香港教育工作者工會(教工會)駁斥，指校方涉嫌卸責前體育教師，教育局亦就事件展開調查。有立法會議員今(23日)在電台指，學體會的決定是無可厚非，但認為校方與學體會應尋求折衷方法，讓學生有機會參賽。

指奧運不會因國家 禁止運動員參賽

選委界(教聯會)議員鄧飛指，站在未有協調好新舊體育科主任的交接事件上，校方的確存在責任。然而，他以奧運會為例，強調奧運不會因為某個國家被禁止參賽而不容許該國籍的運動員參加。他反問學體會和學校或各方人士，是否可以商量出更妥善的解決方法，因為舉辦這些學界比賽的目的，在於讓同學有機會成長及參與體育競技活動。

不過，教育大學健康與體育學系的高級講師雷雄德認為，學校是社會的縮影，應該要遵守規則。他提到該校重視足球文化，漏報或遲報的情況相對較少見。雷雄德認為雖然校方希望能夠獲得酌情處理，但酌情處理應該涉及特別理由，人為疏忽並不屬於特別理由，而學體會則一致裁定不接受上訴，認為理由相當充足。