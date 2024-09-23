董之英學界足球｜校方決定不向學體會上訴　未來仍大力推動學界青少年足球發展 (更新)

「足球名球」仁濟醫院董之英紀念中學因遲交報名未能參與學界足球賽，逾期申請亦被學體會拒絕。校方今日(23日)回覆《am730》查詢指，學校法團校董會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴，又稱即使未能參與本屆沙田及西貢區足球精英賽事，學校仍會秉持初心，大力推動學界及青少年足球發展。 董之英中學校長黃攸杰日前指出，因離職體育科主任遺失報名密碼、不配合學校交接工作，導致遺失系統密碼而無法報名參賽，惟說法隨後被香港教育工作者工會駁斥，指校方涉嫌卸責前體育教師，教育局亦就事件展開調查。有立法會議員指，學體會的決定是無可厚非，但認為校方與學體會應尋求折衷方法，讓學生有機會參賽。

鄧飛：奧運不因國家禁運動員參賽 選委界立法會議員鄧飛在一個電台節目稱，站在未有協調好新舊體育科主任的交接事件上，校方的確存在責任。然而，他以奧運會為例，強調奧運不會因為某個國家被禁止參賽而不容許該國籍的運動員參加。他反問學體會和學校或各方人士，是否可以商量出更妥善的解決方法，因為舉辦這些學界比賽的目的，在於讓同學有機會成長及參與體育競技活動。 不過，教育大學健康與體育學系的高級講師雷雄德在同一節目認為，學校是社會的縮影，應該要遵守規則。他提到該校重視足球文化，漏報或遲報的情況相對較少見。雷雄德認為雖然校方希望能夠獲得酌情處理，但酌情處理應該涉及特別理由，人為疏忽並不屬於特別理由，而學體會則一致裁定不接受上訴，認為理由相當充足。

校方稱法團校董會尊重學體會決定 今日有報道引述校方昨日回覆指，承認收到學體會提供的新密碼，是由現職教師負責重設，法團校董會目前仍在討論是否繼續上訴。事隔一日，校方回覆《am730》查詢時，未有再提及密碼事宜，但提到法團校董會尊重學體會決定，不會就事件提出上訴，又稱歡迎及配合教育局介入調查，期望及早得知調查結果，以釋除公眾對是次事件的疑慮。 就教工會質疑校長卸責予前體育科主任，校方今日重申前日已經整理所需資料和回覆教工會，對方亦已公開稱接獲補充資料及公平處理。今日有報道指，校方昨表示待教育局完成調查後，會公平處理涉事教職員。另外，校方指儘管未能如願參與今屆沙田及西貢區足球精英賽事，仍會繼續秉持初心，大力推動學界及青少年足球發展，未來發展規劃包括已開展的中國香港足球總會10年發展計劃、港超聯球隊標準流浪梯隊合作項目，以及安排學生參與不同界別的高水平足球賽等。